Santoni presenta 'The Art of Encounter', tra innovazione e tradizione

Santoni presenta 'The Art of Encounter', la collezione primavera/estate 2027 ispirata alle connessioni che plasmano persone, luoghi e idee. Radicata nella convinzione che le creazioni più significative nascano dal dialogo, la collezione esplora lo spazio in cui tradizione e innovazione convergono, il savoir-faire si intreccia con la contemporaneità e ogni gesto contribuisce a costruire qualcosa destinato a durare. Ad aprire questo percorso è l'iconico mocassino Carlo, celebre per la costruzione Goodyear Reverse che offre una struttura dalla morbidezza straordinaria, leggera e flessibile. Reinterpretato per la stagione, il modello si eleva a espressione individuale dell'eccellenza Santoni grazie alle nappine intercambiabili introdotte da One Live, il servizio di personalizzazione istantanea all’interno dell’ecosistema One of One. Ogni creazione diventa, così, un’opera unica e identitaria.

La ricerca prosegue con la doppia fibbia Ira, l’evoluzione di una silhouette che attraversa il tempo. Il modello combina la morbidezza del suede Seta alla punta in pelle Origine, un vitello pieno fiore conciato al naturale, rifinita dalla Velatura, l’esclusiva tecnica di coloritura eseguita a mano della Maison. La stessa intesa tra i materiali si traduce nella borsa Arlo, una sintesi rilassata ma sofisticata del lusso moderno. Un’attitudine più urbana si esprime con il mocassino doppia fibbia Oscar e la borsa 24 ore Didi. Realizzato in pelle Origine, Oscar rilegge il design classico attraverso proporzioni moderne e la costruzione Goodyear Reverse. Allo stesso tempo, la borsa Didi ne declina l'equilibrio tra funzionalità ed eleganza, estendendo la narrazione nel mondo della pelletteria.

La stagione si apre anche a una dimensione più informale. La sneaker Off-Duty fonde il comfort della calzatura sportiva con la raffinatezza della tradizione, mentre la Weekender esprime un'idea più disinvolta e leggera di eleganza quotidiana. La stessa allure si riflette nella borsa Eco, la shopping bag Santoni reversibile realizzata in pregiato suede Seta e Granato, pelle di vitello a grana bombata. Pensata per essere decorata con charms e accessori coordinati, esprime un’attenzione sempre più orientata alla versatilità e alla libera espressione del proprio gusto estetico.

A conferma della crescente attenzione dedicata all’universo femminile, Santoni amplia ulteriormente la propria visione del guardaroba donna con un’anteprima esclusiva della primavera/estate 2027. Ispirata ad alcune delle icone maschili più rappresentative della Maison, la collezione restituisce una femminilità contemporanea e raffinata, ma fedele alla tradizione e all’eleganza senza tempo che la contraddistingue. Se il mocassino Carla richiama l’appeal intramontabile del Carlo, le sneaker Off-Duty e Weekender e la doppia fibbia Ira della collezione donna riscrivono i codici maschili con profili più delicati e una sensibilità attuale. Un’intesa tra linee e volumi che dà vita a due linguaggi distinti, ma profondamente connessi tra loro. All’interno della collezione, le tecniche artigianali Santoni diventano esse stesse metafora di incontro. Intrecci, la lavorazione di sottili strisce in pelle intrecciate a mano, introduce texture, movimento e profondità sia nelle calzature che negli accessori.

La tecnica Serpentine unisce manualmente listini di pelle, creando calzature definite da motivi grafici scultorei mentre il Sigillo, l’iconica impuntura fatta a mano, diventa la firma d’autore visibile che lega la collezione. Insieme, questi codici svelano un’armonia continua tra materia, innovazione ed heritage che definisce l’identità della maison. In occasione della Milano Fashion Week, Santoni accoglie gli ospiti nello showroom di Via Monte Napoleone per una presentazione intima che celebra il valore della condivisione. Un tavolo scultoreo ispirato al simbolo dell’infinito espone i cinque elementi cardine del brand: Arancio Santoni, Seta, Velatura, Serpentine e la costruzione Goodyear Reverse.

Un artigiano, invece, mostra la realizzazione delle nappine intercambiabili destinate ai mocassini Carlo e Carla, evidenziandone la maestria esecutiva; un altro svela i segreti delle cuciture fatte a mano, dalla preparazione del filo fino alla perfetta esecuzione del Sigillo. Con 'The Art of Encounter', Santoni continua a esplorare la profonda sinergia tra materia, gesto artigianale e persona. Il risultato finale è una collezione che onora l’eredità della Maison e la proietta in una dimensione attuale e in continua evoluzione.