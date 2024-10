Scorpion Bay presenta collezione fall winter 24/25

Scorpion Bay presenta la nuova collezione fall winter 24/25 che celebra l’avventura con il solito senso di scoperta e di libertà che contraddistingue il marchio, in uno stile ispirato alla 'pura vida'. "In Scorpion Bay crediamo che l’esplorazione non sia solo una questione di distanze fisiche ma un moto dell’anima - spiegano dal brand -. 'Out there we belong' non è solo il titolo della nostra nuova campagna, ma la filosofia che guida tutto ciò che facciamo. Insieme, ci spingiamo verso territori non battuti, alla ricerca della meraviglia e dell’inaspettato, anche nei luoghi più vicini". La collezione fall winter 24/25 riflette le diverse anime del brand attraverso una ricca varietà di capi, pensati per accompagnare chi sceglie Scorpion Bay nelle stagioni più fredde. Felpe, t-shirt a manica lunga e corta, giacche, cardigan, maglioni, piumini, gilet, pantaloni cargo e carpenter, jeans, e le iconiche varsity jacket: ogni pezzo è curato nei minimi dettagli e impreziosito dagli artwork distintivi del marchio, con colori e grafiche che esprimono la personalità di chi li indossa.

Psychobay apre la collezione, ispirandosi alla sottocultura urbana dai sapori psichedelici. I capi di questa linea si distinguono per audaci contrasti cromatici, con tonalità acide e brillanti che creano un impatto visivo forte e deciso. La seconda linea, Cult, fonde sacro e profano attraverso grafiche gotiche e tratti ispirati al mondo dei tattoo. Le iconiche varsity jacket, protagoniste di questa sezione, combinano lo stile college con patch gotiche e maniche in similpelle, per un look che mescola tradizione e ribellione. Con Twilight, la terza famiglia, si esplorano giochi di chiaroscuro ed effetti di sovra-tintura, lavaggi e decolorazioni. Stampe e applicazioni creano contrasti unici tra materiali, per un’estetica intensa e distintiva. Il mondo denim/indaco, un tema caro al brand, trova qui la sua massima espressione.

Lavaggi scuri, medi e neri caratterizzano i capi di questa linea, puntando su qualità e ricercatezza per offrire una gamma versatile adatta a ogni stile. La selezione Academy prende ispirazione dal mondo Ivy League e lo reinterpreta con il Dna di Scorpion Bay, creando capi arricchiti da Badge of Honor. Felpe, t-shirt e maglie con scollo a V, impreziosite da monogrammi, sono pensate per chi vive ogni giorno come un’avventura. Surf as a Message è una capsule collection dedicata agli amanti del surf, anche nei mesi più freddi. Felpe e t-shirt, caratterizzate da grafiche minimali e una palette cromatica sobria (asfalto, panna, nero, blu petrolio), celebrano la ricerca continua dell’onda perfetta. Chiude la collezione l’iconica linea Back to the Bay, composta da riedizioni dei capi iconici degli anni ’90. Ogni modello riproduce fedelmente vestibilità, materiali e tecniche di stampa dell’epoca, mantenendo viva l’autenticità del passato.