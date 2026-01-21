Valentino, commozione e fiori bianchi alla camera ardente - Videonews della nostra inviata

circle x black
21 gennaio 2026 | 18.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Trionfo del bianco ovunque per l’omaggio a Valentino: fiori, pareti, allestimento interno ed esterno. A quanto apprende l’Adnkronos, si è trattato di un desiderio dello stesso stilista, trattandosi di uno dei suoi colori preferiti insieme al celebre rosso. All’esterno del Palazzo in Piazza Mignanelli che ospita la sua Fondazione e nella camera ardente, tutto è candido. All’interno, nell’installazione sospesa sul soffitto che ricade sul feretro con fiori stabilizzati e di stoffa ci sono papaveri, anemoni, camelie, rose avalanche, dahlie, delphinium, bouganville. Per i giardini di fiori veri a terra ci sono invece ranuncoli anemoni, rose inglesi, rose avalanche, violaciocche. Fuori, campeggiano invece corone di fiori bianchi da parte di Donatella Versace, del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dell’equipaggio privato del suo yacht, dell’ospedale Gemelli e del teatro dell’Opera di Roma.

