circle x black
Cerca nel sito
 

'Il re del cachemire' Cucinelli ricorda Valentino: "Veniva in boutique e chiedeva lo sconto, un onore"

"Sono stato al funerale del maestro Valentino, è stato bello, anche perché lui aveva più di 90 anni, ha lasciato questa vita in serenità", ha detto a 'Un Giorno da Pecora'

Valentino e Brunello Cucinelli - Ipa
Valentino e Brunello Cucinelli - Ipa
23 gennaio 2026 | 17.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tra i tanti ricordi di Valentino, nella giornata dei suoi funerlai, c'è anche quello di Brunello Cucinelli. "Valentino vestiva molte nostre cose e quando era in boutique mi chiamava. Mi chiedeva, 'mi puoi fare lo sconto?' 'Maestro, ci mancherebbe che non glielo faccia, per me è un onore', rispondevo", ha raccontato il re del cachemire, ospite di Rai Radio1, a 'Un Giorno da Pecora', intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

"Sono stato al funerale del maestro Valentino, è stato bello, anche perché lui aveva più di 90 anni, ha lasciato questa vita in serenità, senza soffrire e questo rende anche un funerale un momento bello e non triste - ricorda ancora Cucinelli -. Lui, il signor Armani e il Signor Versace sono stati i padri dell’abbigliamento italiano".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Valentino brunello cucinelli valentino garavani valentino funerali
Vedi anche
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video
Valentino, commozione e fiori bianchi alla camera ardente - Videonews della nostra inviata
News to go
Mattarella ha incontrato le atlete e gli atleti paralimpici vincitori dei Mondiali
"Voglio l'Islanda", il lapsus di Trump a Davos. E la Groenlandia?
Valentino, l'omaggio di Giuli: "La sua grandezza resterà"
Groenlandia, Trump e Mercosur: Falcone spiega linea popolari tra sovranità, dialogo e commercio - Video
News to go
Superbonus, in partenza migliaia di lettere del fisco
Valentino, Maria Grazia Chiuri: "Era molto paterno, creava un senso di famiglia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza