Valstar rilegge il guardaroba tra innovazione ed eleganza

Valstar svela la collezione autunno/inverno 2025-26, un viaggio attraverso l’evoluzione del guardaroba maschile e femminile, tra innovazione tecnica ed eleganza. I classici dell’abbigliamento maschile vengono reinventati con uno sguardo moderno. Dettagli innovativi e materiali all’avanguardia, come il tessuto 'Tempesta' waterproof a tre strati, il cotone/nylon water repellent e la lana pettinata con finissaggi tecnici, garantiscono protezione e versatilità in ogni situazione.

La collezione abbraccia un’estetica 'Utilitarian in Feel', dove il workwear e lo sportswear tecnico si incontrano con la raffinatezza dei tessuti tradizionali, creando capi durevoli, funzionali e intramontabili. Velluto a coste, feltro di lana e twill misto lana e canapa esprimono un’attenzione maniacale ai dettagli, mentre la maglieria, realizzata con pura lana vergine italiana, dona un tocco contemporaneo grazie a lavorazioni sofisticate. La palette cromatica maschile è sofisticata; le tonalità profonde di nero, blu navy e verde foresta si mescolano a sfumature calde di beige, cammello e ambra. Ciascun colore è pensato per esaltare tessuti pregiati che ridefiniscono il concetto di stile metropolitano, unendo comfort ed eleganza.

La collezione donna nasce invece da una sfida: reinterpretare il lato femminile di un brand heritage, mantenendo intatta l’autenticità dei capi iconici. Ispirata ai film anni ’50, dove la donna iniziava a sdoganare il guardaroba maschile, la linea femminile gioca con le vestibilità, proponendo volumi unisex e over accanto a silhouette più cropped e decisamente femminili. I trattamenti artigianali manuali esaltano l’aspetto vissuto di ogni capo, rendendolo unico e mettendo in evidenza la qualità dei materiali premium.

Suede in due pesi, light e heavy, entrambi trattati con un effetto invecchiato, nappa dalla mano morbida e rotonda o, in alcuni capi, super trattata per ottenere un aspetto 'scrostato', e montone disponibile sia in versione suede che in pelle con un finish cerato sono le scelte distintive per la collezione donna. Ogni elemento è pensato per trasformare i capi storici in oggetti di desiderio senza tempo.