Veepee, continua crescita menswear e sportswear

Su Veepee, lo shopping online maschile continua a registrare un trend positivo. Le tendenze d'acquisto del 2024 confermano l'importanza crescente del settore, con un'esperienza di shopping che, seppur dominata dal fashion, si orienta sempre più verso il lifestyle, dove le scelte rispecchiano stili di vita e tendenze personali. Quest'anno segna in particolare la crescita dello sportswear, nuovo protagonista tra le scelte d’acquisto dei clienti, che sempre più spesso mixano capi tradizionali a capi sportivi, anche tecnici, creando un equilibrio tra eleganza e comfort quotidiano. "La clientela maschile su Veepee continua ad aumentare superando il 30% del totale - commenta Valentina Corbetta, Country Manager di Veepee Italia - si tratta di un e-shopper che cerca prodotti e capi in modo mirato, distinguendosi per un'attenzione crescente alla qualità e al design: in questo scenario emerge il ruolo centrale dei brand del Made in Italy sulla piattaforma in Europa e contribuiscono fortemente a segnare la crescita del Menswear per il nostro sito” .

Su Veepee, la moda utility si conferma una delle tendenze moda più forti del 2024, con un focus su capi pratici e funzionali come giacche cargo, pantaloni con tasche multiple e giubbotti tecnici: realizzati con materiali resistenti e rifiniture dettagliate come cerniere e fibbie, questo abbigliamento unisce perfettamente estetica e praticità, adattandosi sia a look casual che più formali. A questa tendenza si affianca il layering, che gioca con l'accostamento di giacche strutturate, maglioni, camicie e t-shirt, per un look dinamico che non rinuncia mai all’eleganza. In un contesto che celebra la funzionalità, non mancano i classici intramontabili come blazer e giacche da completo, che continuano a riscuotere un grande successo su Veepee e sono sul podio degli articoli più acquistati dagli uomini nel 2024, in questo segmento dominano i colori neutri e sobri come bianco, nero, blu, grigio e beige. "Lo sportswear su Veepee continua a crescere a livello europeo, segnando un +16% rispetto al 2023 - prosegue Valentina Corbetta -. In particolare, la categoria performance, ovvero l'abbigliamento e gli accessori sportivi tecnici cresce del 27% a conferma dell’interesse maschile per prodotti altamente funzionali e innovativi”.

Tra i prodotti più popolari gli articoli legati alle performance come le scarpe da running dominano la scena, con colori classici come il nero e il bianco, arricchiti da tocchi neon. Anche le tute sportive sono molto apprezzate, in particolare nelle tonalità di grigio chiaro, blu navy e nero. Vedono un crescente successo colori come il verde oliva e il beige, che aggiungono un tocco di modernità. I pantaloni sportivi si caratterizzano principalmente per il nero, ma stanno guadagnando popolarità anche tonalità di tendenza come il bordeaux e il marrone terracotta. Le giacche a vento e softshell in blu navy, verde militare e arancione sono le più popolari per l'outdoor. Infine, tra gli sport più apprezzati dalla clientela maschile su Veepee, il padel si conferma al primo posto. In particolare, le vendite di racchette sono raddoppiate nel 2024, mentre borse, protezioni e abbigliamento dedicato risultano tra i prodotti più richiesti.

Su Veepee, gli accessori registrano anch’essi una crescita costante e diventano sempre più popolari, riflettendo un'attenzione sempre maggiore degli uomini verso dettagli che completano e valorizzano il loro stile. In particolare per le calzature, le sneakers continuano a essere protagoniste, con modelli ispirati agli anni '80 e '90 che mescolano design retrò e comfort. Anche le loafer, con il loro stile sofisticato ma informale, sono diventate un elemento imprescindibile nel guardaroba maschile. Le stringate in pelle, sempre intramontabili, completano il look elegante mentre i boots, specialmente gli stivali Chelsea, stanno guadagnando popolarità su Veepee, soprattutto per le stagioni più fredde. I colori che dominano sono il nero, blu, marrone e bianco, tonalità ideali per adattarsi a qualsiasi tipo di look.

L’ascesa del marketplace di Veepee sta influenzando l’esperienza di shopping anche al maschile poiché questo modello di business offre una vasta selezione di prodotti in grado di soddisfare le esigenze di un cliente sempre più selettivo. Grazie alla vasta selezione di Brandsplace, i clienti di Veepee possono accedere a un'ampia gamma di brand e categorie di prodotti, inclusi quelli tecnici, ampliando ulteriormente le loro possibilità di scelta. “Questo approccio rende il Brandsplace di Veepee una piattaforma sempre più popolare tra gli e-shopper uomini che ricercano un’esperienza d'acquisto personalizzata e diversificata - osserva Valentina Corbetta -. Oltre ai capi più classici, registriamo anche su questo canale una crescita globale del 37% del segmento sportivo: abbigliamento e accessori per running, cycling, water sport e outdoor sono i più richiesti in Italia e in Europa”.

Nel carrello virtuale del cliente maschile di Veepee, accanto ai prodotti moda, è sempre più comune trovare articoli high-tech, prodotti per la bellezza e il benessere, e articoli Food & Beverage fino ai Viaggi, rispecchiando un desiderio di shopping “lifestyle” che va ben oltre l'abbigliamento. In particolare, le categorie più richieste nel settore beauty maschile continuano a essere quelle dedicate alla cura della barba, con schiume e lozioni dopobarba, seguite dalle profumazioni, come acque di colonia e deodoranti, che completano il rituale di bellezza quotidiano. In forte crescita anche la skincare maschile: caratterizzata da linee idratanti e anti-età, risponde alle esigenze di un uomo sempre più attento alla cura della pelle e al proprio benessere.

Anche la categoria Food & Beverage è in espansione, con il vino che emerge come uno dei prodotti più acquistati, un segmento che vede una forte preferenza da parte della clientela maschile su Veepee. Per quanto riguarda i Viaggi, proposti su Veepee nella sezione dedicata, i clienti maschili prediligono principalmente destinazioni locali o a medio raggio, con un'attenzione particolare alle capitali europee e al Mar Rosso. Un forte interesse emerge anche per pacchetti esperienziali, in particolare per eventi sportivi di rilievo come le finali di Champions League o la Formula 1, o ancora per esperienze da vivere in famiglia come parchi divertimento e tematici.