Venice Sustainable Fashion Forum, al via la terza edizione

Al via la terza edizione del Venice Sustainable Fashion Forum, il summit dedicato alla transizione sostenibile della filiera della moda. Il Forum, fondato e realizzato da Sistema Moda Italia, The European House – Ambrosetti e Confindustria Veneto Est - Area Metropolitana Venezia Padova Rovigo Treviso, si svolgerà a Venezia, presso la Fondazione Giorgio Cini (Isola di San Giorgio), il 24 e 25 ottobre. Titolo e tema conduttore della terza edizione del Forum, presentato nella sede di Sistema Moda Italia a Milano, e che riunirà i principali stakeholder del settore Fashion & Luxury, è 'Leading Re-Generation'. L’obiettivo è proporre nuove soluzioni per ripensare l’approccio alla sostenibilità, nell’ottica della 'rigenerazione' dell’intero settore, con impatti diretti sul capitale umano e sul quadro normativo, sull’innovazione e sulla trasformazione digitale, sulla tracciabilità e la trasparenza della filiera oltre che sull’approccio ai consumi. Il tema rappresenta un appello ai principali protagonisti dell’intera filiera della moda, dalle manifatture di eccellenza ai brand alle pmi, a confrontarsi insieme a istituzioni ed esperti sulle implicazioni che la transizione ha già innescato su competitività, produzione e ricavi. Un invito a condividere le best practice e convergere su soluzioni e azioni comuni per il futuro.

L’evento è stato presentato da: Sergio Tamborini, Presidente Sistema Moda Italia, Flavio Sciuccati, Senior Partner & Director Global Fashion Unit The European House - Ambrosetti, Andrea Favaretto Rubelli, Vice Presidente Gruppo Sistema Moda Confindustria Veneto Est, Carlo Cici, Partner & Head of Sustainability Practices The European House – Ambrosetti, Andrea Crespi, Vice Presidente Sistema Moda Italia con delega alla Sostenibilità. In questa occasione, sono stati anticipati alcuni dati della 3a edizione dello studio strategico “Just Fashion Transition 2024”, l’Osservatorio permanente sulla transizione sostenibile delle filiere chiave della moda, abbigliamento, calzature e pelletteria di TEHA, che quest’anno si concentra sulle traiettorie evolutive del settore al 2030 e sull’efficacia degli impegni delle aziende nel perseguirle.

Il confronto tra queste dimensioni ha dato vita a 5 raccomandazioni strategiche per accelerare la decarbonizzazione nel settore. Se è vero, infatti, che in un solo anno l’impegno nell’ambito della sostenibilità delle top 100 aziende fashion europee è cresciuto, e che già 34 aziende su 100 siano effettivamente riuscite a ridurre le loro emissioni dirette e indirette più velocemente di quanto richiesto dagli obiettivi europei di decarbonizzazione, il traguardo testimonia come l’impegno richiesto per rispettare i tempi sia ancora significativo. Just Fashion Transition 2024 ha coinvolto oltre 500 aziende, tra retailer globali, big europei e aziende della filiera italiana, misurate attraverso un modello Teha di valutazione delle performance Esg. Le proiezioni delle prestazioni economiche e ambientali di settore al 2030 sono basate su serie storiche che contano più di 775 datapoint a livello europeo. Inoltre, è stata effettuata un’analisi delle aspettative del mercato basata su un campione globale di oltre 26.000 consumatori.

La prima giornata del Venice Sustainable Fashion Forum 2024 sarà articolata nella consueta sessione plenaria mattutina e in quattro sessioni parallele pomeridiane, per rispondere alle crescenti richieste di confronto e networking. Al centro del dibattito, durante la sessione introduttiva, sarà la competitività dell'industria rafforzata da un approccio sostenibile, con attenzione alla crisi demografica, alle condizioni di lavoro e al mutamento delle abitudini di consumo. Sullo sfondo, i cambiamenti urgenti da attuare, guidati anche da un processo normativo unitario reso omogeneo a livello europeo. E’ previsto poi un focus relativo al nuovo standard di rendicontazione per le aziende (Csrd), all’obbligo di due diligence sulla catena del valore (Csddd), alle nuove modalità di realizzazione dei prodotti secondo i principi dell’ecodesign (EsPR) e alla responsabilità dei produttori sul fine vita dei prodotti post-consumo (Epr).

Le sessioni pomeridiane saranno dedicate a temi verticali, attraverso best practice della filiera con un focus su finanza, digitalizzazione ed economia circolare, mentre un approfondimento “ad hoc” sarà dedicato allo studio Just Fashion Transition 2024. La seconda giornata sarà dedicata all’analisi del quadro dei consumi, dall’evoluzione storica fino a un approfondimento sul settore luxury e sull’ultra fast fashion, non trascurando le sfide del retail. La discussione si concentrerà poi , sul ruolo chiave della collaborazione tra monte-valle della filiera per una gestione responsabile e sulle sfide e opportunità dell’innovazione facilitata da digitalizzazione e soluzioni AI. Come ogni anno il Forum avanzerà proposte e raccomandazioni condivise dagli stakeholder, necessarie al raggiungimento di una transizione giusta ed efficace. Spiega Sergio Tamborini, presidente di Sistema Moda Italia: “I momenti di difficoltà, come quello che sta attraversando il settore Tessile e Moda, sono da sempre terreno fertile per implementare nuovi assetti di rilancio. Se la filiera sta ridefinendo le sue priorità rispetto all’innovazione, al capitale umano e al prodotto è anche e soprattutto per le sfide sostenibili che il mercato Europeo sollecita. Insieme alle azioni di sostegno e di promozione, presso le istituzioni e all’estero, il Venice Sustainable Fashion Forum 2024 rappresenta per Sistema Moda Italia un’importante occasione per sottolineare l’urgenza di un’agenda sostenibile e di nuove misure per la competitività dell’industria manifatturiera.”

Flavio Sciuccati, pPartner The European House-Ambrosetti e director global fashion unit sottolinea: “Questa nostra terza edizione del Forum di Venezia capita in un anno particolarmente difficile per l’intero settore Moda & Lusso a livello mondiale e per tutta la manifattura made in Italy in particolare. Per questo motivo, oltre al senso di urgenza sul tema Sostenibilità che sin dall’inizio ha caratterizzato l’impostazione che abbiamo dato a questo Osservatorio, quest’anno, sia nello studio strategico che presenteremo che nello svolgimento delle sessioni del Forum, daremo maggiore rilevanza al Business e al suo andamento nei prossimi anni. Lo facciamo perché siamo convinti che la “sfida della Sostenibilità” debba essere abbracciata e possa essere vinta solo dalla stretta collaborazione di tutti e tre gli elementi strategici che caratterizzano (e rendono unico) questo settore, soprattutto nel nostro Paese: i grandi marchi, i piccoli marchi e l’intera filiera manifatturiera la cui parte a monte, per evidenti motivi di frammentazione e di mezzi a disposizione, rappresenta oggi l’anello più debole che va sostenuto e preservato”.

Per Leopoldo Destro, presidente Confindustria Veneto Est: “In uno scenario complesso e cruciale per il settore, questa terza edizione del Forum fa di Venezia un riferimento internazionale del confronto sulla transizione sostenibile come opportunità di ri-generazione per una filiera chiave del Made in Italy quale il Tessile, Moda e Calzatura che, solo in Veneto, supera i 14,5 miliardi di esportazioni. Un’eccellenza creativa e allo stesso tempo manifatturiera, rappresentata dalla pregiata tradizione tessile e dall’intelligenza artigianale della Città lagunare e Distretti tessili dell’area, delle Calzature del Brenta e Sportsystem. La sfida è coniugare competitività e sostenibilità, nei modi e tempi giusti, con adeguati stimoli agli investimenti e regole europee realistiche. È l’appello condiviso che rivolgeremo da Venezia”.