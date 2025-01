Woolrich Black Label, viaggio nei paesaggi del Nord Europa

La collezione 'Ice Fall', disegnata da Todd Snyder, è composta da 60 capi, e ha debuttato in occasione della Milano Fashion Week. Ispirata al claim del brand, 'Let Nature Be Your Muse'

Si ispira ai paesaggi vulcanici e glaciali del Nord Europa Todd Snyder, global creative director di Woolrich Black Label, per la collezione autunno/inverno 2025-2026 per reinterpretare l’outerwear tecnico e l’abbigliamento invernale in chiave contemporanea, unendo funzionalità, lusso ed eleganza. 'Ice Fall', questo il nome della collezione, è composta da 60 capi, e ha debuttato in occasione della Milano Fashion Week. Ispirata al claim del brand, 'Let Nature Be Your Muse', celebra l’essenza della natura incontaminata e la riflette in capi chiave come il parka oversize con stampa tie-dye che richiama i ghiacciai, la field jacket in lana impermeabile a triplo strato, e la giacca cargo in nylon idrorepellente decorata con una stampa che evoca le superfici ghiacciate dei laghi nordici. Non manca la rivisitazione dell’iconica camicia Buffalo Check di Woolrich, arricchita da fibre riflettenti intrecciate nel tessuto.

"Con questa collezione, il mio obiettivo era reinterpretare il concetto di ‘Rugged Luxury’, unendo silhouette tecniche tipiche dell’outerwear pensato per condizioni estreme con tessuti di altissima qualità, riprogettati per resistere agli elementi - afferma Todd Snyder -. Il risultato è un guardaroba che incarna il concetto di ‘wanderluxe’: capi che sono tanto funzionali quanto raffinati, perfetti per esplorare la natura ma anche le strade cittadine con stile".

La collezione nasce dalla collaborazione con le più rinomate manifatture italiane, tra cui Olmetex, Limonta, Bacci e Majocchi, per sviluppare tessuti esclusivi che uniscono performance e raffinatezza. "Tra i miei preferiti ci sono le camicie Lumberjack in puro cashmere, il parka Foul Weather con cuciture termosaldate e la Field Jacket in fustagno moleskin italiano". La palette colori è minimalista e sofisticata, con tonalità come Meteorite Black, Oyster Mushroom e Cardamom Seed, arricchite da accenti luminosi di Aurora Red. "Ho voluto mescolare tutti gli elementi che amo - aggiunge - streetwear, utility, military, heritage e lusso. Il risultato è una collezione che risponde al desiderio contemporaneo di capi che siano tanto pratici quanto stilisticamente unici”. La collezione Woolrich Black Label sarà disponibile a partire dall’autunno 2025 negli store Woolrich di tutto il mondo e nei negozi Todd Snyder degli Stati Uniti.