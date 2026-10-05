Zanni a Parigi con la mostra 'Inside the knit'

'Inside the knit. Vivere l’evoluzione del WholeGarment', è la mostra di Zanni, ospitata il 23 e 24 settembre negli spazi di Espace Parallèle, a Parigi, che ha coinvolto clienti del lusso internazionale, scuole di moda, designer, professionisti del settore e giornalisti in un racconto dedicato a oltre trent’anni di innovazione attraverso 15 capi speciali sviluppati per l’occasione. La mostra nasce con l’obiettivo di mostrare non soltanto ciò che la tecnologia WholeGarment consente di realizzare oggi, ma anche il percorso di ricerca che ha portato a queste possibilità. Ogni pezzo esposto rappresenta infatti una tappa nello sviluppo di questa tecnologia, un’evoluzione che riguarda contemporaneamente tecnologia, materiali, costruzione del capo e linguaggio creativo.

Il percorso espositivo si è sviluppato in due sale. La prima ha ripercorso l’evoluzione della tecnologia WholeGarment dal 1995 al 2022, attraverso cinque capi rappresentativi di altrettanti momenti di sviluppo. Il percorso parte dai primi capi interamente realizzati senza cuciture e arriva alle generazioni più recenti di macchine, caratterizzate da possibilità progettuali sempre più avanzate, dall’integrazione della tecnologia 3D e da una significativa riduzione degli sprechi di materia prima. La seconda sala ha portato il visitatore nel presente della tecnologia, attraverso dieci capi sviluppati per mostrare differenti possibilità costruttive e progettuali: lavorazioni tridimensionali, strutture e inserti complessi, intarsi, effetti di pizzo, utilizzo di diversi guidafili e integrazione di differenti tipologie di filato. Capi che non sono quindi semplicemente esempi di produzione, ma diventano strumenti per esplorare i confini della tecnologia e per mostrare come la progettazione possa partire dalla struttura stessa della maglia.

“Siamo partiti dalla conoscenza della maglieria e dalla voglia di sperimentare. La mia convinzione è che la tecnologia WholeGarment rappresenti un percorso di ricerca illimitato. La vera forza di questa tecnologia è proprio nelle possibilità che continua ad aprire: forme, volumi, strutture e materiali possono essere combinati e interpretati in modi sempre nuovi. È questa continua scoperta che ancora oggi rende il nostro lavoro così affascinante" commenta Mauro Zanni, fondatore di Zanni. Oggi, dopo oltre trent’anni di ricerca e innovazione, Mauro Zanni è riconosciuto come uno dei maggiori esperti di maglieria senza cuciture, lavorando per i principali clienti del fashion luxury internazionale. Nel 2022 Zanni sceglie di entrare nel Gruppo Pattern, all’interno del Polo della Maglieria, oggi composto, oltre che da Zanni, da Società Manifattura Tessile (Correggio, Re), leader del Polo e all’avanguardia nella progettazione e sviluppo prodotto, Nuova Nicol (Calderara di Reno, BO) eccellenza italiana nella maglieria couture e Umbria Verde (Perugia) specialista nella maglieria super-sottile.

L’ingresso nel Polo della Maglieria del Gruppo ha rappresentato un nuovo passaggio nel percorso dell’azienda emiliana: la competenza costruita da Zanni in oltre trent’anni di lavoro è rimasta al centro del progetto, acquisendo al tempo stesso una struttura e una dimensione nuova, che permette di affrontare con solidità le nuove sfide del settore e condividere competenze. Il progetto del Polo della Maglieria nasce infatti dalla volontà di mettere in relazione realtà con storie e specializzazioni differenti, preservandone le identità e creando al tempo stesso nuove opportunità di sviluppo.

A completare il percorso, l’area Touch & Try ha introdotto una dimensione più diretta e fisica dell’esperienza, permettendo ai visitatori di toccare e provare una selezione di capi e di comprenderne da vicino costruzione, materiali e caratteristiche. Quella di Zanni è una storia che parte dall’Emilia-Romagna e arriva a confrontarsi con i principali clienti del lusso internazionale, mantenendo al centro un patrimonio di conoscenze costruito nel tempo e, insieme, la volontà di continuare a esplorare ciò che la tecnologia può ancora rendere possibile. 'Inside the Knit' è quindi il racconto di un’evoluzione ancora in corso: dalla manifattura alla tecnologia, dalla tecnologia alla sperimentazione, e dalla sperimentazione a nuove forme di espressione della maglieria.