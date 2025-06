Zegna sfila a Dubai, show all'Opera House

Dal cuore del Biellese alle sabbie di Dubai, dove il passato visionario di un uomo del 1910 si fonde con la contemporaneità sonora di James Blake e la monumentalità architettonica della Dubai Opera trasformata per l’occasione in una nuova, lussuosa Villa Zegna. È qui che prende vita l’ultima collezione firmata Alessandro Sartori per Zegna, una sfilata che non è solo show ma un manifesto esistenziale. A 115 anni dalla fondazione del marchio, l’eredità di Ermenegildo Zegna si espande oltre i confini della sua Trivero natale per abbracciare il mondo, attraverso un’idea radicale e profondamente moderna di comunità.

Anche in questa collezione il direttore artistico Alessandro Sartori, esplora le più ampie possibilità della materia: i capi sono stati sottoposti a lavaggi intensi e stropicciamenti, che ne hanno modellato i volumi sul corpo e sbiadito i colori come il sole cocente e il caldo di Dubai avessero lasciato un segno permanente. La disinvoltura delle giacche annodate in vita e dei mocassini indossati come pantofole suggerisce anch’essa un modo per adattarsi liberamente alla ruvida poesia del quotidiano.

"C'è un'immediatezza e una vivacità nel fascino materico di questa collezione che nasconde il processo stratificato che le sottende - afferma Alessandro Sartori - Durante la ricerca, ci siamo imbattuti in un'immagine che ci è sembrata illuminante e che riassumeva perfettamente le mie intenzioni. Raffigura una sedia, su cui sono impilati capi di abbigliamento, appena tolti o forse pronti per essere ripresi il giorno dopo. La stratigrafia e la casualità suggeriscono una vita vissuta intensamente, che è ciò che stavamo cercando. Noi designer facciamo metà del lavoro: il resto avviene quando i clienti interpretano i capi giorno per giorno. Questa interpretazione individuale e non convenzionale oggi è in passerella, e mostra la visione di Zegna nel suo ambiente naturale: la vita. C'è una cultura del vestire, un modo corretto e spensierato che per me cattura un peculiare timbro italiano che voglio mantenere come nostra sigla".

La silhouette è morbida e decostruita. Le giacche sono leggere come camicie e persino l'iconica Il Conte è presentata in una versione boxy e più ampia. Camicie Nehru a doppio strato e camicie lunghe che fungono anche da capospalla definiscono un tono easy e fluido, così come gli shorts sartoriali indossati sotto cappotti estivi o blouson piccoli. Righe materasso e pigiama si susseguono su impalpabili suit. Giacche e cappotti in pelle sono leggeri come una brezza. I blazer destrutturati hanno chiusure a due bottoni. Le camicie anorak sono disponibili in una varietà di versioni, inclusa la maglia. L’assottigliare il confine tra capospalla e sotto, suit e camicia si riafferma come una firma di Zegna. Field jacket, cardigan e blazer con tasche basse ampliano la gamma delle forme. Le stampe coordinate su camicie e shorts hanno un fascino elegante. Gli accessori sono morbidi mocassini, pantofole, occhiali da sole avvolgenti e borse capienti.

La palette è un mix tonale di bianco oasi, mastice, burro di montagna, caligine e corda, accentuato da note acide di olio, cognac, liquore, felce, ciclamino, magnolia, anemone e toni densi di fumo, ardesia lavato, barolo. Le texture sono piacevolmente intense al tatto: Shetland estivo in lana/seta/lino, popeline ultraleggero in pura seta e cotone/seta, lino/lana jacquard, camoscio effetto seconda pelle, diagonale di canapa sabbiata, popeline di tela vela compatta, popeline di cotone Sea Island, seta rustica filata a mano, stuoia di lino seta/lana, tela a tre strati in Oasi Lino, pelle lavorata a maglia, pelle con motivo jacquard, spugna di cotone/carta/lana. Dalla sabbia del deserto a Oasi Zegna, e ritorno.