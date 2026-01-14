circle x black
Cerca nel sito
 

Accordo LoJack e BigRent per la sicurezza e la gestione digitale delle macchine da cantiere

sponsor

Accordo LoJack e BigRent per la sicurezza e la gestione digitale delle macchine da cantiere
14 gennaio 2026 | 11.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

LoJack Italia e BigRent, il servizio di noleggio del Gruppo BigMat, hanno sottoscritto un accordo strategico per aumentare i livelli di protezione, sicurezza ed efficienza operativa delle macchine da cantiere, dei mezzi movimento terra, dei camion e delle piattaforme noleggiate su tutto il territorio nazionale.

Grazie alla partnership, tutti i veicoli BigRent potranno essere equipaggiati con dispositivi LoJack in radiofrequenza, capaci di garantire percentuali di recupero in caso di furto fino al doppio della media nazionale, anche in contesti in cui altre tecnologie risultano meno efficaci, come garage e parcheggi sotterranei.

Telematica e manutenzione predittiva

L’accordo estende ai clienti BigRent anche l’accesso alla piattaforma telematica LoJack, che consente il monitoraggio in tempo reale dei principali parametri operativi: localizzazione, chilometri e tragitti percorsi, ore di accensione motore, funzionamento della presa di forza, oltre a segnalazioni preventive di avarie e malfunzionamenti.

Tutti i dati sono consultabili da remoto tramite dashboard personalizzate e alert configurabili, a supporto di manutenzione predittiva, riduzione dei fermi macchina e ottimizzazione delle attività di cantiere.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Jack Italia e BigRent Gruppo BigMat
Vedi anche
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza