Al via newco AtFlow, gestirà importazione Ineos, Kgm e Xpeng

Dall'esperienza di Autotorino, player nel settore automotive forte di sessanta anni di esperienza e di un fatturato in continua crescita (nel 2024 +24% a 2,65 miliardi), nasce AtFlow, una newco dedicata integralmente all’importazione di brand 'nuovi' pensati per un mercato che cambia. La nuova realtà presentata oggi a Milano parte con una rete di 15 dealer, per un totale di 35 filiali di vendita e assistenza, ma punta a 30 partner e 70 punti di vendita e assistenza entro la fine dell’anno per gestire un brand portfolio decisamente diversificato. Si va infatti da Ineos, marchio britannico di pura impronta fuoristradistica, a Kgm, bran coreano erede dell’esperienza SsangYong, per approdare alla cinese Xpeng, azienda con vocazione premier, pioniere nel campo della robotica e delle soluzioni di mobilità avanzata, compresa l’auto volante ormai prossima alla commercializzazione in Cina.

Alla guida di Atflow Mattia Vanini, vicepresidente di AutoTorino, affiancato da figure di provata esperienza, da Radek Jelinek, già ad di Mercedes Italia, a Gian Leonardo Fea, anche lui con un lungo passato in Mercedes-Benz Italia e Jaguar Land Rover Europe, e a Luca Ronconi, per anni CEO del Gruppo Koelliker.

Grazie a una profonda conoscenza delle dinamiche di mercato e della qualità dei brand individuati, AtFlow - si spiega in una nota - "ha posto al centro della propria strategia di sviluppo la figura del dealer, nella convinzione che esso rappresenti il cuore pulsante della relazione con il cliente e con il territorio". Come spiega Vanini, "ci muove la convinzione che, insieme a partner appassionati e preparati, costruiremo un progetto solido e duraturo, capace di generare valore concreto per l’intero l’ecosistema: clienti, dealer e stakeholder. Abbiamo combinato l'esperienza nell'importazione e distribuzione con una profonda conoscenza delle esigenze dei clienti e delle dinamiche dei concessionari, rappresentiamo per questo una realtà affidabile, flessibile e market-driven".