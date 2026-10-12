Alfa Romeo presenta al Salone di Parigi 2026 Cuorerosso, una concept car che anticipa il linguaggio stilistico e tecnologico delle future vetture del Biscione. Non è destinata alla produzione, ma rappresenta un manifesto progettuale che combina sportività, elettrificazione e tradizione italiana.

La carrozzeria della nuova Alfa Romeo Cuorerosso è quella di una coupé 2+2, lunga 4,70 metri, larga 1,98 e alta appena 1,33, con passo di 2,93 metri e peso dichiarato di 1.750 kg. Le proporzioni richiamano una Gran Turismo, mentre le superfici scolpite seguono la filosofia della Bellezza Necessaria, eliminando gli elementi superflui.

Il frontale reinterpreta Scudetto e Trilobo, introducendo una calandra retroilluminata. Completano il design la coda tronca, i gruppi ottici posteriori circolari e le porte posteriori controvento. Il coefficiente aerodinamico dichiarato è di 0,28.

Alfa Romeo Cuorerosso: interni tecnologici e V6 Full Hybrid

L'abitacolo ospita quattro sedili singoli e una plancia ispirata alla 33 Stradale. La strumentazione Cannocchiale Vivente cambia fisicamente configurazione: due elementi separati nella modalità Immersivo oppure un unico elemento nella modalità Concentrato.

Sul tunnel centrale trova posto il Magma Display, che combina superficie touch, comandi fisici e selettore delle modalità Cruise, Sport e Quadrifoglio. Previsto anche lo sterzo steer-by-wire.

I materiali comprendono nabuk Poltrona Frau, pelle rigenerata e tessuti tecnici sviluppati con Luna Rossa. La carrozzeria adotta l'inedita verniciatura Liquid Ink Red.

Sul piano meccanico, Alfa Romeo esplora differenti alimentazioni, dall'elettrico alle soluzioni ibride. La massima espressione prestazionale viene immaginata con un 2.9 V6 Full Hybrid, trazione integrale Q4 e albero di trasmissione in fibra di carbonio.

Il concept prevede inoltre sospensioni pneumatiche e freni carboceramici Brembo.

Cuorerosso indica una direzione stilistica destinata a influenzare modelli sviluppati su piattaforme multienergia, potenzialmente anche nelle versioni Quadrifoglio, mantenendo il piacere di guida al centro dell'identità Alfa Romeo.