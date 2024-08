Aprilia SR GT Replica è uno scooter urban adventure.

È proposto anche nell’allestimento più speciale e sportivo, il nuovo Aprilia SR GT Replica riprende la grafica delle Aprilia MotoGP.

Carene in nero opaco, con grafiche arricchite da particolari in rosso e viola, la livrea dell’SR GT Replica riprende la livrea delle bellissime Aprilia RS-GP del Team ufficiale Aprilia Racing.

Cerchi ruota verniciati in nero, quello anteriore riporta de dettagli rosso a contrasto, nell’allestimento replica, gli pneumatici hanno un battistrada dal disegno sportivo.

Il nuovo Aprilia SR GT Replica 2024 sarà disponibile nelle concessionarie ufficiali Aprilia a partire da settembre, nelle cilindrate 125 e 200 cc.

Aprilia SR GT: motore e prestazioni

Due moderne unità omologate Euro 5 a iniezione elettronica e distribuzione a quattro valvole. Il raffreddamento è a liquido, il monocilindrico i-get di 125 cc è accreditato di una potenza massima di 11 kW a 8.750 giri per una coppia massima di 12 Nm a 6.500 giri al minuto.

L’Aprilia SR GT 200 è spinto da un monocilindrico di 174 cc, ha una potenza di 13 kW a 8.500 giri e una coppia di 16,5 Nm a 7.000 giri.

“Le linee sportive di Aprilia SR GT assumono così una veste ancora più grintosa, per trasformare il commuting cittadino e anche i percorsi su distanze più lunghe, perfettamente alla portata di SR GT, in un’emozione unica. Per distinguersi in ogni momento grazie all’anima racing che ogni veicolo Aprilia porta con sé”.