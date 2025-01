Arriva il Piano Italia Fiat, listini più competitivi di incentivi

Fiat inaugura il 2025 con il lancio del Piano Italia Fiat, un programma di azioni commerciali che puntano ad aumentare l'accessibilità dei modelli "in linea con il DNA del marchio". Con il nuovo piano il Brand offre forti promozioni, ancora più competitive rispetto agli incentivi statali scorsi, puntando a consolidare il suo ruolo di leader del mercato domestico. Per sostenere l'offensiva commerciale il marchio ha organizzato due Porte Aperte - il 18-19 gennaio e il 25-26 gennaio - durante le quali i concessionari permetteranno di provare su strada l’intera gamma, oltre a dare informazioni sulla promozione valida fino al 31 gennaio.

Nello specifico, solo per questo mese la Panda con motore ibrido è disponibile a partire da 9.950 euro (in pronta consegna) per chi rottama un veicolo EURO 0-1-2-3-4 e solo con finanziamento di Stellantis Financial Services Italia. Riflettori puntati anche su Nuova 600 Hybrid, che offre un motore a benzina da 1,2 litri, in grado di erogare fino a 100 CV, una batteria agli ioni di litio da 48 Volt e un nuovo cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti “easy drive“ che include l'e-motor da 21 kW, l'inverter e l'unità centrale della trasmissione. La 600 Hybrid viene proposta allo stesso prezzo del periodo degli incentivi statali, ovvero 18.950 euro.

Fiat ha deciso di accompagnare il lancio del Piano Italia con un nuovo linguaggio in comunicazione grazie ad un logo ed uno spot televisivo inedito per Nuova 600.

Fra le altre proposte la Fiat Tipo 1.6 Diesel da 130 CV offerta a 15.950 euro e la microcar elettrica Topolino disponibile con un canone mensile di 29 euro al mese, con una offerta che punta a consolidare i risultati che l'hanno vista guidare saldamente il mercato dei quadricicli elettrici in Italia con una quota del 37% e oltre 4000 unità vendute complessivamente nel 2024.