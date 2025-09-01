circle x black
Cerca nel sito
 

Autotorino cresce ancora in Lombardia, acquisito 100% Bianchessi Auto

sponsor

Vanini, 'confermata la strategia di crescita del piano industriale 2025–2030'

Autotorino cresce ancora in Lombardia, acquisito 100% Bianchessi Auto
01 settembre 2025 | 17.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Continua l'espansione del gruppo Autotorino che ha annunciato l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Bianchessi Auto : l'operazione riguarda l’acquisto delle 3 sedi della concessionaria operante in provincia di Cremona. Nessun impatto per i 95 collaboratori attualmente in staff. Il perfezionamento dell'acquisizione è subordinato alla valutazione dell’Antitrust e potrebbe essere concluso entro la fine del 2025.

“Questa acquisizione – ricorda Plinio Vanini, Presidente di Autotorino SpA - conferma la nostra strategia di crescita continua e sostenibile, in attuazione del piano industriale 2025–2030 di Autotorino. Inoltre, rafforziamo ulteriormente le solide partnership con Toyota Motors, Hyundai e Kia, con cui condividiamo da tempo un percorso di sviluppo sinergico e di affermazione nel mercato italiano".

Stefano Martinalli, Direttore Generale e CFO del gruppo, sottolinea come "con questa nuova operazione consolidiamo il nostro core business della distribuzione di mobilità. Il piano di crescita mantiene la velocità pianificata e prevede l’apertura per linee esterne ed interne di almeno 3 sedi fisiche per ogni anno a venire. Di pari passo lo sviluppo di nuove piattaforme ci consentirà di fornire servizi di qualità alla nuova popolazione di consumatori nativi digitali, sempre in un mix vincente fra esperienza fisica e virtuale".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
acquisizione espansione azienda gruppo concessionaria autotorino bianchessi vanini
Vedi anche
Mostra Venezia, 8 minuti di applausi per Kim Novak Leone d’oro alla carriera
News to go
Lavoro, introvabili operai specializzati
News to go
Al via da oggi lezioni 'semestre aperto' Medicina
Mostra Venezia, 'Sotto le nuvole' e 'Frankenstein': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Scuola, tra libri e materiale in arrivo stangata da 1.300 a studente
A Venezia Giorgio Armani festeggia 50 anni della maison - Video
Isaac ed Elordi infiammano il red carpet del Lido di Venezia - Video
Emanuela Fanelli al corteo pro Palestina al Lido di Venezia - Video
Corteo pro-Pal, arriva la motonave al Lido - Video
A Venezia festa in onore del regista Guillermo del Toro - Video
News to go
Università, quando inizia l'anno accademico 2025-2026
Julia Roberts, il primo red carpet al Lido dell'iconica 'Pretty Woman' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza