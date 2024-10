Avenger 4xe debutta con la North Face Edition, stile e versatilità per la Jeep 'giovane'

Solo 4806 unità - come i metri del Monte Bianco - per una versione davvero speciale

Sono 4.806 unità - e non una di più, per rispecchiare i metri di altezza del Monte Bianco, dove è stata presentata alla stampa - le Jeep Avenger 4xe dell'esclusiva The North Face Edition, la cui commercializzazione si è appena aperta in Europa. Una edizione speciale unica - frutto di due anni di lavoro congiunto - per stile, finiture e dotazioni, che 'rischia' di andare esaurita in breve tempo nonostante un prezzo più impegnativo rispetto a quello della normale Avenger 4xe (37.950 Euro contro i 31.950 Euro dell'allestimento Upland). Con questa versione - dotata di una motorizzazione innovativa che combina l'efficienza ibrida con avanzate capacità di trazione integrale - l'Avenger apre un nuovo capitolo nella strategia di elettrificazione del brand, senza rinunciare agli standard di capability off road stabiliti dai Suv Jeep in oltre 80 anni di storia.

Avenger 4xe si presenta dunque con due allestimenti, Upland e The North Face Edition, ed è spinta da un sistema ibrido a 48V, con un motore turbo benzina tre cilindri da 1,2 litri che eroga 136 CV, abbinato a due motori elettrici da 21 kW alloggiati nelle parti anteriore e posteriore. Questa configurazione fornisce la trazione integrale ed è associata a un cambio automatico a doppia frizione a 6 velocità che consente di guidare il veicolo in modalità completamente elettrica alle basse velocità. Questa architettura permette alla 4xe di raggiungere una velocità massima di 194 km/h, 10 km/h in più rispetto alla versione e-Hybrid a fronte di un aumento delle emissioni di CO2 molto lieve, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h viene coperto in 9,5 secondi.

Ma la versatilità e la capability di Avenger 4xe sono ulteriormente ottimizzate grazie a prestazioni elevate fuori strada. Questo SUV vanta angoli in off-road ulteriormente migliorati, una maggiore altezza da terra (+10 mm) e una profondità di guado fino a 400 mm, caratteristiche che lo rendono più robusto e versatile della versione a trazione anteriore. Gli pneumatici M+S di serie garantiscono una trazione affidabile nelle più svariate condizioni atmosferiche, mentre quelli All Terrain 3PMSF sono disponibili per chi cerca una maggiore aderenza sui terreni più impegnativi. La 4xe vanta angoli caratteristici ancora più notevoli (con angolo di attacco di 22°, angolo di dosso di 21° e angolo di uscita di 35°) e a un’altezza da terra di 210 mm. Queste caratteristiche, insieme alla maggiore capacità di guado, rendono il veicolo ideale per gli avventurieri pronti a esplorare i terreni più accidentati. Un elemento chiave della potenza dell'Avenger 4xe è il riduttore 22,7:1 sull'asse posteriore, che trasmette alle ruote una straordinaria coppia di ben 1.900 Nm, garantendo una trazione notevole anche su superfici ripide e impegnative. Il veicolo può affrontare pendenze fino al 40% su terreni difficili, come la ghiaia, e mantenere fino al 20% di trazione anche quando l'asse anteriore ha poca o nessuna aderenza.

Dotata di un sistema di trazione integrale intelligente, la Jeep Avenger 4xe garantisce una capacità 4x4 sempre prontamente disponibile quando serve. A seconda della modalità di trazione inserita, alle basse velocità (tra -30 e +30 km/h), la trazione su tutte e quattro le ruote è permanente, con una ripartizione della coppia 50:50. Alle medie velocità (da 30 a 90 km/h), la trazione sull'asse posteriore si inserisce solo quando necessario, mentre alle velocità elevate (oltre 90 km/h), il motore elettrico posteriore si disinnesta dall'asse per ottimizzare il consumo di carburante.Il sistema Selec-Terrain consente al conducente di passare da una modalità all'altra in base a specifiche condizioni di guida: Auto, che fornisce la trazione integrale solo quando è necessario, bilanciando le prestazioni e consentendo la guida elettrica fino a 1 km in EV sotto i 30 km/h; Snow, che migliora la trazione e la stabilità e garantisce la sicurezza durante la stagione invernale; Sand & Mud, per i terreni irregolari, con rapporti di trasmissione specifici e controllo della trazione per mantenere l'aderenza; Sport, che libera tutte le potenzialità del sistema 4xe, compresa la funzione E-boost che trasmette la coppia alle ruote posteriori per ottenere un'accelerazione più rapida.

L'Avenger 4xe include anche un sistema di sospensioni posteriori Multilink di Jeep, una dotazione solitamente riservata a veicoli di maggiori dimensioni, che migliora in misura significativa lo snodo dell'asse posteriore, garantendo una guida più fluida sulle strade dissestate e un comfort superiore sui terreni impegnativi.

Presentando la nuova versione Eric Laforge – Head of Jeep Brand per la Regione Enlarged Europe, ha ricordato il contributo di Avenger alla crescita di Jeep in Europa, con più di 120 mila unità vendute dal lancio, di cui quasi il 20% in versione full electric. "In Italia - ha ricordato - Avenger è la terza vettura più venduta: peraltro questo modello ha anche abbassato di 10 anni l’età media dei clienti Jeep, e il 70% degli acquirenti sono di conquista con una quota di clientela femminile ormai arrivata a quasi un terzo del totale". "Jeep Avenger 4xe e The North Face Edition - aggiunge - stabiliscono anche un nuovo standard in materia di versatilità e stile. In questa fase di transizione del brand Jeep, che vede uno sviluppo costante di nuove soluzioni di mobilità elettrificata e tecnologie che soddisfano le esigenze dei consumatori in continua evoluzione, Avenger 4xe e The North Face Edition sono l’ennesima dimostrazione del nostro impegno”.