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BMW Italia chiude il primo semestre in crescita

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BMW Italia chiude il primo semestre in crescita
01 luglio 2026 | 18.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

BMW Italia archivia il primo semestre 2026 con una crescita del 6,2% a livello di Gruppo, grazie a 50.410 unità immatricolate tra i marchi BMW e MINI. Nel dettaglio, il brand BMW ha raggiunto quota 40.684 immatricolazioni, in aumento del 2,4%, mentre MINI ha registrato una crescita del 25,6%, attestandosi a 9.726 unità.

Positive anche le performance delle vetture elettriche, che nei primi sei mesi dell’anno hanno totalizzato 4.232 unità, con un incremento del 14,3%. Di queste, 3.183 riguardano il marchio BMW, in crescita del 25,2%, e 1.049 il marchio MINI. In aumento anche le automobili elettrificate BMW, che hanno raggiunto le 6.838 unità, segnando un +39,2%.

BMW Motorrad conferma inoltre la propria leadership nel mercato premium e nei segmenti oltre 500cc e oltre 750cc, con 9.702 moto e scooter venduti nel semestre.

Questo mese di giugno 2026 si è chiuso sostanzialmente in linea con lo stesso periodo dello scorso anno, le immatricolazioni complessive dei brand BMW e MINI sono state 8.003, in lieve calo dello 0,3%.

BMW ha registrato 6.431 unità, mentre MINI ha chiuso il mese con 1.572 immatricolazioni, in crescita del 17,5%. Forte accelerazione per le elettriche, che a giugno hanno raggiunto 1.112 unità a livello di Gruppo, pari a un incremento del 62,3%. BMW Motorrad ha infine venduto nel mese 2.174 moto e scooter, in crescita del 5,8%.

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