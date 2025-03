Riparte la F1 e Brembo riconferma la sua leadership nel massimo circuito del campionato del mondo. Presente in Formula 1 dal 1975 e con oltre 500 Gran Premi vinti, il gruppo Brembo ha realizzato nuove soluzioni personalizzate per ciascuna scuderia e fornirà tutti i team con pinze del gruppo e la maggior parte delle monoposto con materiale idraulico (pompe e unità by-wire) e componenti di attrito (dischi e pastiglie in carbonio).

Brembo celebra il suo 50° anniversario nel mondo delle corse

Quest'anno Brembo fornirà nuovamente le sue pinze a tutti i 10 team. In particolare, 9 team utilizzeranno pinze Brembo, mentre solo un team sarà equipaggiato con pinze AP Racing. Brembo fornirà inoltre a tutti i piloti in griglia pinze fino a 6 pistoni, il numero massimo consentito dal regolamento.

Riguardo invece ai dischi i vari Team potranno scegliere di utilizzare diversi livelli di cooling e differenti sistemi di fissaggio del disco alla campana, tramite una lavorazione del diametro interno del disco denominata “spline”.

In base all'ultimo regolamento di F1 il diametro dei dischi è passato da 278 mm a 328 mm per l’anteriore e da 266 mm a 280 mm per il posteriore, con uno spessore di 32 mm e un numero di fori compreso tra 1.000 e 1.100 per l’anteriore, mentre per il posteriore sono previsti 900 fori nella configurazione più estrema di raffreddamento.