BYD SHARK conquista le cinque stelle Euro NCAP, ottenendo il massimo riconoscimento nei test europei dedicati alla sicurezza automobilistica. Un risultato significativo per un pickup con telaio a longheroni, progettato per combinare capacità di carico, versatilità e prestazioni elevate.

Presentato al Salone dell'Auto di Parigi, BYD SHARK registra risultati positivi nelle quattro principali categorie di valutazione, confermando l'attenzione del costruttore cinese alla protezione degli occupanti e alla prevenzione degli incidenti.

Nei crash test raggiunge l'82% nella protezione degli adulti e l'86% in quella dei bambini. La tutela degli utenti vulnerabili della strada ottiene il 74%, mentre i sistemi elettronici di assistenza alla sicurezza raggiungono l'87%.

Particolarmente rilevanti le prestazioni nei test d'impatto frontale e laterale, insieme alla presenza del sistema di rilevamento dei bambini a bordo.

BYD SHARK Euro NCAP: sicurezza e tecnologia Super Hybrid DMO

Tra gli ausili alla guida figurano la frenata automatica d'emergenza, capace di riconoscere veicoli, ciclisti e motociclisti, il mantenimento della corsia e l'assistenza intelligente alla velocità. Sono dispositivi importanti anche per un mezzo dalle dimensioni e dall'impostazione tipiche dei pickup.

La tecnologia Super Hybrid DMO abbina un motore turbo benzina di 1,5 litri a due unità elettriche, sviluppando complessivamente 436 CV e 650 Nm di coppia. L'architettura è studiata per conciliare trazione e utilizzo quotidiano, sia su asfalto sia lontano dalle strade battute.

La Blade Battery da 32,2 kWh, integrata nella struttura attraverso la tecnologia Cell-to-Chassis, permette fino a 90 chilometri di percorrenza elettrica. L'autonomia combinata dichiarata raggiunge 675 chilometri.

L'abitacolo a doppia cabina ospita cinque persone e offre una dotazione tecnologica che comprende touchscreen centrale da 15,6 pollici, strumentazione digitale da 10,25 pollici e head-up display. Sono previsti anche sedili anteriori riscaldati e ventilati, impianto audio Dynaudio con dodici altoparlanti e telecamera panoramica a 360 gradi.

La funzione Vehicle-to-Load consente di alimentare apparecchiature elettriche esterne, una soluzione utile nelle attività professionali e durante le escursioni.