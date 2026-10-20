circle x black
Cerca nel sito
 

BYD SHARK conquista le 5 stelle Euro NCAP

sponsor

BYD SHARK conquista le 5 stelle Euro NCAP
Segui Adnkronos su Google
20 ottobre 2026 | 16.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

BYD SHARK conquista le cinque stelle Euro NCAP, ottenendo il massimo riconoscimento nei test europei dedicati alla sicurezza automobilistica. Un risultato significativo per un pickup con telaio a longheroni, progettato per combinare capacità di carico, versatilità e prestazioni elevate.

Presentato al Salone dell'Auto di Parigi, BYD SHARK registra risultati positivi nelle quattro principali categorie di valutazione, confermando l'attenzione del costruttore cinese alla protezione degli occupanti e alla prevenzione degli incidenti.

Nei crash test raggiunge l'82% nella protezione degli adulti e l'86% in quella dei bambini. La tutela degli utenti vulnerabili della strada ottiene il 74%, mentre i sistemi elettronici di assistenza alla sicurezza raggiungono l'87%.

Particolarmente rilevanti le prestazioni nei test d'impatto frontale e laterale, insieme alla presenza del sistema di rilevamento dei bambini a bordo.

BYD SHARK Euro NCAP: sicurezza e tecnologia Super Hybrid DMO

Tra gli ausili alla guida figurano la frenata automatica d'emergenza, capace di riconoscere veicoli, ciclisti e motociclisti, il mantenimento della corsia e l'assistenza intelligente alla velocità. Sono dispositivi importanti anche per un mezzo dalle dimensioni e dall'impostazione tipiche dei pickup.

La tecnologia Super Hybrid DMO abbina un motore turbo benzina di 1,5 litri a due unità elettriche, sviluppando complessivamente 436 CV e 650 Nm di coppia. L'architettura è studiata per conciliare trazione e utilizzo quotidiano, sia su asfalto sia lontano dalle strade battute.

La Blade Battery da 32,2 kWh, integrata nella struttura attraverso la tecnologia Cell-to-Chassis, permette fino a 90 chilometri di percorrenza elettrica. L'autonomia combinata dichiarata raggiunge 675 chilometri.

L'abitacolo a doppia cabina ospita cinque persone e offre una dotazione tecnologica che comprende touchscreen centrale da 15,6 pollici, strumentazione digitale da 10,25 pollici e head-up display. Sono previsti anche sedili anteriori riscaldati e ventilati, impianto audio Dynaudio con dodici altoparlanti e telecamera panoramica a 360 gradi.

La funzione Vehicle-to-Load consente di alimentare apparecchiature elettriche esterne, una soluzione utile nelle attività professionali e durante le escursioni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
byd byd shark euro ncap
Vedi anche
'Che spettacolo l'Italia!', cinema protagonista del nuovo spot del ministero del turismo - Video
Assaltano un'armeria nel Cagliaritano, in un video le urla e gli spari nella notte
News to go
Scontri in Francia, il bottino dei saccheggi in vendita su piattaforme online
Festa del Cinema di Roma, giorno 8: protagonisti la Gialappa's Band e l'attore Marco Bocci - Videonews dalla nostra inviata
Francesco Colella: "Dagli autotrasportatori alle violenze di piazza, indignato per il racconto di alcuni media" - Video
"Vi remigreremo tutti", tensione alla manifestazione dei giovani di centrodestra a Milano - Video
Sciopero autotrasportatori, scaffali vuoti in un supermercato a Palermo - Video
Guerriglia a Milano, i negozianti: "Abbiamo avuto paura, devono intervenire duramente" - Video
Francia, gli studenti bloccano l'accesso al Louvre - Video
Gli studenti albanesi contro Edi Rama, violenti scontri a Tirana - Video
Proteste in Francia, studenti bloccano il Louvre e arriva il coprifuoco in alcune città - Videonews
Da Milano a Bologna, i video degli scontri di piazza e degli assalti ai negozi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza