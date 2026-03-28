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Citroen ELO concept car dell’anno 2026: nuova idea di mobilità

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Citroen ELO concept car dell’anno 2026: nuova idea di mobilità
28 marzo 2026 | 08.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Citroen ELO si aggiudica il titolo di Concept Car dell’Anno 2026, confermandosi come una delle proposte più innovative nel panorama automotive contemporaneo. Un riconoscimento che premia non solo il design, ma soprattutto la capacità di interpretare in modo originale le esigenze della mobilità futura.

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Più che un semplice esercizio stilistico, ELO rappresenta un cambio di prospettiva: l’automobile non è più soltanto un mezzo di trasporto, ma uno spazio modulare capace di adattarsi a diversi momenti della vita quotidiana.

Il concept si distingue per un’impostazione fuori dagli schemi, con soluzioni che mettono al centro l’esperienza degli occupanti e la relazione con l’ambiente esterno.

Citroen ELO concept: abitacolo modulare e mobilità sostenibile

Il Citroen ELO concept introduce una visione che supera i tradizionali confini dell’auto compatta. Con una lunghezza contenuta, è progettato per ospitare fino a sei persone grazie a un layout interno completamente ripensato.

La posizione di guida centrale rappresenta uno degli elementi più distintivi, affiancata da una configurazione dei sedili che favorisce la condivisione dello spazio. Il risultato è un ambiente che richiama più un luogo di incontro che un abitacolo tradizionale.

L’architettura interna è pensata per adattarsi a diversi utilizzi: lavoro, relax, tempo libero e spostamenti. Un approccio che riflette l’evoluzione degli stili di vita, sempre più flessibili e meno legati a una funzione unica del veicolo.

Dal punto di vista tecnologico, il concept è completamente elettrico e integra soluzioni orientate alla sostenibilità. L’utilizzo di materiali riciclati e la ricerca di componenti modulari evidenziano una progettazione attenta al ciclo di vita del prodotto.

Un altro elemento chiave è il rapporto con l’esterno. Il parabrezza panoramico e la configurazione degli spazi interni contribuiscono a creare una connessione più diretta con l’ambiente circostante, trasformando il viaggio in un’esperienza più immersiva.

Il riconoscimento ottenuto conferma quindi la direzione intrapresa da Citroen: esplorare nuove forme di mobilità, puntando su soluzioni accessibili, sostenibili e in linea con i cambiamenti della società.

Riproduzione riservata
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