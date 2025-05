Aprile 2025 si chiude con uno slancio senza precedenti per Alfa Romeo, che registra il miglior mese degli ultimi cinque anni. Il Marchio italiano ha totalizzato 3.273 immatricolazioni, con un balzo del +43% rispetto ad aprile 2024, conquistando una quota di mercato pari al 2,4%, in crescita di 0,7 punti percentuali su base annua.

A trainare il risultato è la nuova Alfa Romeo Junior, protagonista indiscussa del segmento B-SUV Premium. La compatta sportiva, proposta sia in versione ibrida che elettrica, ha raccolto 1.775 immatricolazioni solo nel mese di aprile, superando il 50% dei volumi totali del brand.

Non da meno la performance della Tonale, che continua a rappresentare una colonna portante per la gamma. Con 1.147 unità immatricolate, il C-SUV conferma il suo ruolo strategico nel percorso di elettrificazione del marchio. Prodotto nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco, ha da poco raggiunto lo storico traguardo delle 100.000 unità costruite, un dato che sottolinea l’impegno industriale e la qualità del made in Italy. Tonale si distingue per l’equilibrio tra eleganza, sportività e innovazione, elementi che ne fanno un ambasciatore globale del marchio.

Alfa Romeo, un quadrimestre 2025 in positivo

Da gennaio ad aprile sono state immatricolate 11.794 vetture, con un aumento del 33% rispetto allo stesso periodo del 2024. La quota di mercato si attesta al 2,0%, in crescita di mezzo punto percentuale.