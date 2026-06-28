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Dacia Bigster Hybrid 155, il C-SUV che punta su efficienza e praticità

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Dacia Bigster Hybrid 155, il C-SUV che punta su efficienza e praticità
28 giugno 2026 | 13.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Con il nuovo Dacia Bigster Hybrid 155, la Casa rumena entra con decisione nel segmento dei C-SUV proponendo una ricetta fedele alla propria filosofia: tanto spazio, costi di gestione contenuti e soluzioni concrete per l'utilizzo quotidiano. Il nuovo modello rappresenta il vertice dell'offerta Dacia e punta a conquistare chi cerca un SUV di dimensioni generose senza rinunciare all'efficienza.

Il design mantiene il linguaggio stilistico del marchio, caratterizzato da linee essenziali, forme robuste e una presenza su strada decisa. Le dimensioni consentono di offrire un abitacolo particolarmente spazioso per cinque occupanti, mentre il bagagliaio si colloca tra i più capienti della categoria. All'interno trovano posto un quadro strumenti digitale e un display centrale da 10,1 pollici, affiancati da soluzioni pratiche come il sistema YouClip e i sedili posteriori frazionabili 40/20/40.

Nuova Dacia Bigster: tecnologia full hybrid

Il cuore della gamma è rappresentato dalla motorizzazione Dacia Bigster Hybrid 155, composta da un motore benzina quattro cilindri da 109 CV, due unità elettriche, una batteria da 1,4 kWh e un cambio automatico elettrificato che gestisce in autonomia il funzionamento dell'intero sistema.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la capacità di sfruttare la propulsione elettrica durante gli spostamenti urbani. Grazie al recupero di energia in frenata e alla gestione intelligente dei flussi energetici, il SUV può viaggiare in modalità completamente elettrica per gran parte del tempo nel traffico cittadino, con partenze sempre a zero emissioni locali. Il risultato è una guida più silenziosa, fluida e orientata al risparmio di carburante.

La potenza complessiva di 155 CV garantisce prestazioni adeguate anche fuori città, mentre il lavoro congiunto tra motore termico ed elettrico permette di ridurre i consumi rispetto alla precedente generazione di propulsori. L'assenza della ricarica esterna rappresenta un ulteriore vantaggio, perché consente di beneficiare della tecnologia full hybrid senza modificare le proprie abitudini. Con Bigster, Dacia porta così nel segmento C una proposta equilibrata che mette al primo posto funzionalità, comfort ed efficienza.

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Dacia dacia bigster dacia bigster hybrid
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