circle x black
Cerca nel sito
 

Dacia Sandero, il design che continua a convincere gli italiani

sponsor

Dacia Sandero, il design che continua a convincere gli italiani
12 giugno 2026 | 15.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il design continua a essere uno degli elementi più importanti nelle scelte d’acquisto degli automobilisti italiani. In questo contesto, Dacia Sandero conferma la propria capacità di distinguersi grazie a un linguaggio stilistico evoluto che unisce semplicità, modernità e personalità.

CTA

Negli ultimi anni la Dacia Sandero ha conquistato una posizione di rilievo nel mercato europeo e italiano, grazie a una formula che combina praticità, funzionalità e convenienza. A rafforzarne il successo contribuisce anche un’estetica che ha saputo evolversi senza tradire l’identità del brand.

Nuova Dacia Sandero: design essenziale

La più recente evoluzione di Sandero introduce un frontale più moderno e scolpito, caratterizzato da linee tese e superfici pulite che trasmettono una maggiore sensazione di solidità. La nuova calandra si integra armoniosamente con il paraurti, creando un insieme visivamente compatto e contemporaneo.

Uno degli elementi più distintivi è rappresentato dalla firma luminosa a LED, ormai simbolo della nuova identità Dacia. Il disegno a forma di “T” rovesciata dona carattere alla vettura e contribuisce a enfatizzarne la larghezza, migliorandone la presenza su strada.

Anche il posteriore beneficia di un importante lavoro stilistico. I gruppi ottici adottano una grafica moderna che richiama il tema tecnologico già presente all’anteriore, mentre il portellone e il paraurti presentano superfici essenziali che valorizzano l’aspetto generale della vettura.

L’attenzione ai dettagli emerge inoltre nei nuovi disegni dei cerchi e nelle tinte di carrozzeria, tra cui spicca il giallo ambra metallizzato, pensato per esaltare ulteriormente la personalità del modello.

Con un design capace di apparire moderno senza eccessi, Dacia Sandero continua a rappresentare una delle proposte più apprezzate dai clienti italiani. Una vettura che punta sull’essenziale, ma che oggi riesce a trasmettere una percezione di qualità e cura stilistica superiore rispetto al passato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
dacia dacia sandero nuova sandero
Vedi anche
Medvedev mette nel tritacarte Merz, Von Der Leyen e Starmer: "Nessuno ci ferma" - Video
News to go
Scuola in Campania, tavolo regionale: le priorità
Irama e Giorgia insieme a San Siro, il duetto su 'Buio' - Video
Pier Silvio Berlusconi: "L'incidente? Qualcuno ha trasformato una tragedia in miracolo..." - Video
"Ho indossato ginocchiere? Non avete rispetto e non accettate premier donna", la risposta di Meloni al M5S Silvestri
Eurogruppo a Lussemburgo, il nodo della crisi energetica - Videonews dal nostro inviato
Maxi incendio al Tuscolano, evacuate case vicine a serbatoio Gpl interrato - Video
News to go
Carta della cultura giovani e Carta del merito, ultimi giorni per richiederle
Mondiali 2026, Ronaldo a Bocelli: "Sono geloso di te e Sinner" - Video
News to go
Salta riforma su medici di famiglia, stop divide politica e sanità
Fiorella Mannoia: "Per me schierarmi è una necessità" - Video
News to go
Bonus acqua in condominio, come funziona


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza