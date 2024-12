Alla 47ª edizione della Dakar, il Team Red Bull KTM Factory Racing è pronto a dominare la competizione. Scopri tutto su piloti, percorso e sfide di questa leggendaria gara di motorsport.

La Dakar, considerata una delle competizioni più dure e affascinanti del motorsport, si prepara alla sua 47ª edizione, che prenderà il via il 3 gennaio 2025. Con un percorso di circa 8.000 km, di cui 5.000 km cronometrati, i piloti dovranno affrontare 12 tappe che metteranno alla prova la loro resistenza, concentrazione e abilità.

Sfide iconiche della Dakar 2025:

• Stage Marathon: due giorni senza assistenza, in cui contano solo abilità e preparazione.

• Tappa da 48 ore: una sfida estrema contro il tempo e gli elementi.

• Empty Quarter: il deserto più temuto, che rappresenta una prova cruciale negli ultimi stage.

La gara si concluderà il 17 gennaio 2025 a Shubaytah, dopo aver attraversato paesaggi spettacolari e ostacoli impegnativi. L'unico giorno di riposo è previsto per il 10 gennaio, marcando l'inizio dell'ultima e decisiva settimana.

Il Team Red Bull KTM Factory Racing

Alla Dakar 2025, il Team Red Bull KTM Factory Racing schiererà tre piloti d'élite:

• Kevin Benavides

• Luciano Benavides

• Daniel Sanders

Kevin Benavides ha dichiarato: "Gli allenamenti sono andati molto bene. Mi sento in forma e pronto a dare il 100% in ogni stage. Negli ultimi due anni ho imparato quanto sia importante guidare in modo intelligente per evitare infortuni. Non vedo l'ora di competere insieme a mio fratello Luciano nel team!"

La Dakar non è solo una gara: è un'avventura che spinge i limiti umani e meccanici al massimo. Il Team Red Bull KTM Factory Racing è pronto a scrivere un nuovo capitolo nella storia di questa competizione leggendaria.