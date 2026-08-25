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Dongfeng ancora al fianco del Napoli nell’anno del Centenario

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Dongfeng ancora al fianco del Napoli nell’anno del Centenario
25 agosto 2026 | 14.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dongfeng Motor Corporation rinnova la partnership con la SSC Napoli per la stagione 2026/2027, confermandosi Global Automotive Partner del club partenopeo. L’accordo, avviato nella scorsa stagione, prosegue nell’anno in cui la società azzurra celebra il proprio Centenario.

Il logo del gruppo automobilistico cinese comparirà sulla manica delle maglie da gara del Napoli in tutte le competizioni nazionali e internazionali disputate durante la nuova stagione di Serie A.

Siamo orgogliosi di proseguire anche nella stagione 2026/2027 la partnership con una squadra prestigiosa e vincente come il Napoli, e lo siamo ancora di più sapendo che affiancheremo il Club in un anno così speciale come quello del Centenario”, ha dichiarato Massimiliano Alesi, Chief Operating Officer di Dongfeng Motor Italia.

Questa collaborazione, ha aggiunto, ci consente di condividere con il Club i nostri valori di passione, performance e volontà di crescita continua, concretizzati in un marchio di grande solidità, dotato di una visione strategica di lungo periodo”.

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Dongfeng Motor Corporation napoli calcio Massimiliano Alesi centenario
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