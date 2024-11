EICMA 2024 riceve la certificazione internazionale

Per la quarta volta l’Esposizione internazionale delle due ruote riceve da TÜV NORD Italia la certificazione ISO 20121.

L’attestazione è stata consegnata stamane nelle mani del presidente di EICMA S.p.A. Pietro Meda e dall’AD Paolo Magri. EICMA 2024, nell’Edizione che celebra i suoi 110 anni di storia, conferma quindi il primato come appuntamento espositivo automotive sostenibile nell’interno panorama mondiale.

Il presidente di EICMA S.p.A. Pietro Meda, a margine del momento di consegna del certificato, ha sottolineato che “quello di EICMA è un percorso iniziato come atto di responsabilità, che negli anni si è affermato anche un asset strategico per il nostro business e motivo di ispirazione per i nostri espositori. Un impegno sulla sostenibilità, che comunque va di pari passo con quello dell’industria delle due ruote che rappresentiamo e che pone la manifestazione come riferimento in questo ambito”.