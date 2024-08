La Ferrari 550 Maranello è stata una delle più belle sportive firmate dal Cavallino Rampante.

Merito di quel 12 cilindri aspirato, la cui melodia faceva ricordare i bolidi rossi del passato. La Touring Superleggera ha realizzato così una restomood che ne rievoca forme, contenuti ed esclusività.

Si chiama Veloce12 e ricalca per filo e per segno la gloriosa coupé di Maranello. È spinta da un dodici cilindri aspirato da 5,5 litri, un V12 siglato F113, capace di sprigionare ben 24 cv in più rispetto al propulsore montato sulla 550 Maranello originale. La potenza complessiva è di 503 cavalli, il cambio manuale a sei marce, completa un quadro tecnico che piacerà ai puristi e ai nostalgici.

La Veloce12 brucia i 100 km/h con partenza da fermo in 4,4 secondi per poi toccare una velocità massima pari a 320 km/h.

A renderla ancora più incisiva, su strada e in pista, ci pensano dischi freno Brembo da 380 mm con pinze a sei pistoncini all’anteriore e a quattro pistoncini al retro. Sospensioni e assetto sono state sviluppate dalla Touring Superleggera, per trarre il massimo del comfort e della sportività, da un coupé che ha una linea retrò ma contenuti all’avanguardia.

Veloce12, una Ferrari 550 Maranello moderna

Anche gli interni sono frutto dell’abilità della carrozzeria Touring. Sono impreziositi da finiture in pelle lavorate a mano. La strumentazione prevede quadranti analogici, nel segno del passato e dell’autenticità.

La Veloce12 è in vendita a un prezzo di 690.000 euro, Ferrari 550 Maranello esclusa. Ne verranno realizzati solo 30 esemplari, prime consegne a partire dal 2025