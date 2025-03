Fiat 600 Hybrid rivoluziona l’esperienza di guida grazie al cambio automatico EasyDrive, un sistema progettato per offrire massimo comfort e fluidità in ogni situazione. Questo cambio innovativo si abbina a un motore 1.2 litri da 100 CV, supportato da una batteria agli ioni di litio da 48 Volt, che lavora in sinergia con il propulsore termico per garantire un’efficienza superiore e prestazioni ottimizzate.

Uno degli aspetti più interessanti di questa tecnologia ibrida è la possibilità di muoversi in modalità 100% elettrica non solo in città, quando si procede a velocità inferiori ai 30 km/h, ma anche su strade extraurbane e autostrade, in determinate condizioni come il rilascio dell’acceleratore in discesa o a velocità costante.

Cambio EasyDrive: efficienza e bassi consumi

Realizzato nello stabilimento di Mirafiori a Torino, il cambio automatico EasyDrive è una trasmissione a doppia frizione e sei rapporti, che integra al suo interno un motore elettrico da 21 kW, un inverter e un’unità di trasmissione compatta.

Il motore elettrico entra in funzione quando è richiesta meno coppia motrice, come nelle fasi di partenza o durante la guida a velocità costante. Questo consente al motore a benzina di rimanere spento fino al 50% del tempo nel ciclo urbano, riducendo significativamente i consumi e le emissioni.

Le prestazioni non deludono: l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 10,5 secondi, con una coppia istantanea fornita dal motore elettrico. Questo elimina il classico turbolag, garantendo una risposta pronta e dinamica all’acceleratore.