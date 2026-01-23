circle x black
Cerca nel sito
 

Genesis debutta in Italia

sponsor

Genesis debutta in Italia
23 gennaio 2026 | 14.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Genesis Motor Europe annuncia il proprio debutto ufficiale nel mercato italiano, segnando una nuova fase di espansione del marchio premium di origine coreana in Europa.

Al centro dell’offerta italiana una gamma composta esclusivamente da modelli elettrici. Il SUV compatto Genesis GV60, lungo poco più di 4,5 metri, si distingue per una forte personalità stilistica e per qualità dinamiche sportive. Il Genesis Electrified GV70 si posiziona nel segmento dei D-SUV, offrendo maggiore spazio a bordo, precisione di guida e tecnologie integrate con discrezione. Mentre al vertice della gamma si colloca la berlina di rappresentanza Genesis Electrified G80, lunga oltre 5 metri.

Il piano di lancio prevede l’apertura dei primi due showroom a Padova e Roma.

L’ingresso nel mercato italiano rientra in una più ampia strategia di crescita europea che, dopo il lancio nel 2021 in Germania, Regno Unito e Svizzera, porterà Genesis ad essere presente anche in Francia, Spagna e Paesi Bassi. A livello globale, il marchio ha superato 1,5 milioni di unità vendute e punta a raggiungere le 350.000 consegne annue entro il 2030.

L’arrivo di Genesis in Italia è una grande opportunità per far conoscere ai clienti del nostro Paese un nuovo concetto di esperienza premium. Dal punto di vista del prodotto, sicuramente, con una gamma modelli che rappresenta la quintessenza della qualità coreana , ma anche dal servizio, dalle attenzioni che vogliamo dedicar e al cliente in tutta la durata del possesso. Noi italiani siamo attenti al design ed allo stile e sicuramente con Genesis abbiamo molto da raccontare loro. Una gamma di prodotti che si distingue per personalità e che appaga nell’uso quotidiano. Una grande attenzione al dettaglio e innovazioni che elevano concretamentel’esperienza d’ uso”. ha dichiarato Francesco Calcara, Presidente & CEO Genesis Italia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Genesis Motor Europe Genesis GV60 Genesis Electrified GV70 Genesis Electrified G80
Vedi anche
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza