Hankook conferma il proprio impegno nella transizione verso una mobilità più sostenibile rinnovando, anche per il 2025, la campagna dedicata alla promozione della gamma iON: pneumatici sviluppati su misura per veicoli elettrici. La strategia punta su una maggiore visibilità nei canali digitali e una presenza capillare sul territorio, grazie alla collaborazione con Plenitude, con l’obiettivo di rafforzare la riconoscibilità del brand tra gli utenti EV e promuovere una scelta consapevole di prodotti ad alte prestazioni.

Elemento chiave dell’iniziativa è l’inserimento del banner iON all’interno dell’app mobile Plenitude On The Road. Gli utenti visualizzeranno il marchio sia nella sezione profilo, sia nella parte dedicata alla ricarica. In parallelo, Hankook Italia personalizzerà 70 colonnine Plenitude distribuite su scala nazionale, trasformandole in veri e propri strumenti di comunicazione visiva.

Hankook, pneumatici per auto elettriche e soluzioni accessibili

Per incrementare l’interazione tra brand e automobilisti, saranno inoltre distribuite 1.000 tessere RFID personalizzate con il logo iON. Queste tessere, utilizzabili per l’accesso alle stazioni di ricarica, rappresentano un ulteriore tassello nella costruzione di una rete integrata tra tecnologia di prodotto e infrastruttura.

Attraverso queste azioni, Hankook consolida la propria visione per una mobilità elettrica efficiente, intelligente e sostenibile, posizionando la linea iON come punto di riferimento tecnologico per chi guida veicoli a zero emissioni.

“Con iON rispondiamo alle nuove esigenze della mobilità elettrica” afferma Jason Soo Lee, Amministratore Delegato e Vice Presidente di Hankook Tire Italia. “La partnership con Plenitude rafforza la nostra presenza nel quotidiano degli automobilisti, offrendo soluzioni concrete e accessibili”.