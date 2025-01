Harley-Davidson celebra la straordinaria performance di Joan Pedrero all'Africa Eco Race 2025, dove ha ottenuto l'ottavo posto assoluto e conquistato il primo posto nella categoria +1000 cc. Pedrero ha saputo sfruttare al meglio le potenzialità di questa adventure touring, dimostrando un binomio perfetto tra pilota e mezzo.

"In Harley-Davidson, siamo orgogliosi di offrire motociclette costruite per l'avventura, e la Pan America 1250™ è l'espressione massima di questo spirito", ha dichiarato Kolja Rebstock, Vice Presidente Regionale di Harley-Davidson per Europa, Medio Oriente e Africa. "Ancora una volta, l'incredibile risultato di Joan Pedrero, ottenuto su una moto quasi di serie e come una delle moto più grandi della gara, è un momento rivoluzionario che dimostra le capacità e la versatilità della H-D Pan America in una classe a sé stante".

La Pan America 1250 che ha partecipato era praticamente nella sua configurazione originale

Pan America 1250 conferma con questa performance di essere una moto ideale per qualsiasi tipo di terreno e si posiziona tra le più prestazionali moto d'avventura. Per Pedrero e la Pan America 1250, è stata l'occasione per dimostrare la durata, il controllo e la maneggevolezza della moto in condizioni veramente estreme.