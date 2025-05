Si avvicina il debutto di “Husqvarna Riding Experience 2025”, un ciclo di eventi organizzati dai Concessionari Ufficiali per offrire a motociclisti e curiosi la possibilità di provare su strada le moto più rappresentative della gamma Travel e Naked.

Il primo appuntamento è in programma sabato 17 maggio presso la sede di Torino Moto, dove saranno disponibili per i test ride modelli iconici come la Norden 901 e la più avventurosa versione Norden 901 Expedition. Riflettori puntati anche sulle novità naked: Vitpilen 801 e Svartpilen 801, affiancate dalle più leggere Vitpilen 401 e Svartpilen 401, pronte a esaltare il piacere di guida urbana e extraurbana.

Husqvarna Riding Experience 2025: il programma

La seconda tappa è fissata per sabato 24 maggio da Moto Crea Milano, dove sarà possibile prenotare una prova in sella agli stessi modelli, affrontando tratti cittadini e strade del capoluogo lombardo. Un’occasione per apprezzare le doti dinamiche delle moto Husqvarna anche nel traffico metropolitano.

Il terzo appuntamento si svolgerà venerdì 31 maggio presso la Concessionaria K-Padova ad Albignasego (PD), con test ride ambientati nel suggestivo scenario naturale del Parco Regionale dei Colli Euganei. Un contesto ideale per valutare comfort e prestazioni su percorsi variegati.

Il calendario con le date successive sarà pubblicato sul sito ufficiale Husqvarna Motorcycles, dove gli interessati potranno restare aggiornati su luoghi, modalità di prenotazione e modelli disponibili per ciascuna tappa.