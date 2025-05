Hyundai, dal design alla tecnologia nella nuova Santa Fe le ambizioni premium del brand

Con il riconoscimento di 'Supreme Winner'ai Women’s Worldwide Car of the Year Awards 2025, massimo riconoscimento assegnato dall’unica giuria tutta al femminile del settore automotive, composta da 82 giornaliste di 55 diversi Paesi, la Hyundai Santa Fe conferma l'apprezzamento per il nuovo linguaggio stilistico del brand coreano, che - proprio con questo modello - riafferma le sue ambizioni premium senza perdere d'occhio le esigenze di flessibilità e versatilità richieste dai clienti del segmento D. Una versatilità esaltata dalla nuova opzione plug-in hybrid - che si affianca all'ibrido 'tradizionale' - basata sul motore turbo benzina 1.6 T-GDI da 160 CV abbinato a un elettrico da 98 CV alimentato da una batteria di trazione da 13,8 kWh, per una potenza massima di sistema di 253 CV e una coppia che arriva a 367 Nm, con trazione integrale 4WD HTRAC.

La quinta generazione del Suv Hyundai non è di quei modelli che passano inosservati: a iniziare dalle luci che disegnano una H luminosa, richiamando il nome del brand, il design della Santa Fe rompe nettamente con il passato. Lungo 4,83 metri, squadrato ma non 'pesante', il Suv Hyundai è innovativo ed estremamente personale, senza essere inutilmente provocatorio, mentre a bordo si apprezzano spazio (anche per 7 passeggeri), tecnologie e finiture di qualità inedita per il marchio, con soluzioni innovative che migliorano la vita di ogni giorno. Un esempio il vassoio di sterilizzazione UV-C situato sopra il vano portaoggetti del passeggero, che consente di sterilizzare facilmente oggetti d’uso quotidiano come cellulari e portafogli. Oppure i sedili configurabili come quasi una chaise longue per vivere - quando non si è in moto - l'automobile come una lounge dove è piacevole trascorrere il tempo libero.

Nel ranking “U.S. Multimedia Quality and Satisfaction Study”, d'altronde, il modello ha ottenuto il primo posto per la qualità dell’esperienza multimediale a bordo, mentre in un altro studio Usa si è posizionato al primo posto nella sua categoria, grazie al comfort, al design moderno e alla soddisfazione generale dei clienti. Se il conducente può contare su posizione di guida rialzata, comandi ergonomici e una suite completa di sistemi avanzati di assistenza alla guida, gli altri passeggeri possono sfruttare le tecnologie di infotainment disponibili sul display panoramico da 12,3”, sulla ricarica wireless dual e sul purificatore d’aria, oltre a un silenzio quasi totale, soprattutto nella marcia in elettrico offerta dalla versione plug-in, accreditata di circa 50 km reali a zero emissioni, sufficienti per gli spostamenti quotidiani in città. Soprattutto nella versione Phev, con una coppia massima da 367 Nm , la Santa Fe riesce a mascherare bene le oltre due tonnellate di peso, mantenendo consumi più che ragionevoli, soprendenti per un mezzo così imponente.