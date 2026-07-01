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Hyundai i30 MY27: tecnologia aggiornata

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Hyundai i30 MY27: tecnologia aggiornata
01 luglio 2026 | 11.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Hyundai aggiorna la propria compatta con l'arrivo della i30 Model Year 2027, un'evoluzione che punta a migliorare ulteriormente sicurezza e connettività senza modificare una formula già apprezzata dal mercato. Disponibile nelle varianti 5 porte e Station Wagon, la nuova i30 mantiene infatti una gamma completa di motorizzazioni e allestimenti, introducendo il nuovo sistema Next Generation eCall con connettività 5G.

L'aggiornamento riguarda il sistema di chiamata automatica d'emergenza, ora ancora più preciso e affidabile nelle situazioni di necessità grazie alla nuova tecnologia di comunicazione. Un'evoluzione quella della nuova Hyundai i30 che si inserisce in un progetto più ampio volto a rendere la guida quotidiana ancora più sicura e confortevole.

Le motorizzazioni restano invariate. La gamma comprende il tre cilindri 1.0 T-GDI da 115 CV con cambio manuale a sei rapporti e il più prestazionale 1.6 T-GDI da 150 CV, abbinato al cambio automatico doppia frizione DCT a sette rapporti.

La i30 a cinque porte continua a distinguersi per dimensioni compatte e facilità di utilizzo in città, mentre la Wagon mette in primo piano la versatilità grazie a un bagagliaio che passa da 602 a 1.650 litri abbattendo gli schienali posteriori. La hatchback offre invece una capacità di carico compresa tra 395 e 1.301 litri, mantenendo inalterati comfort, ergonomia e connettività.

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