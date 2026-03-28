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Hyundai, Kia e NVIDIA rafforzano la partnership sulla guida autonoma

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Hyundai, Kia e NVIDIA rafforzano la partnership sulla guida autonoma
28 marzo 2026 | 08.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La corsa alla guida autonoma entra in una fase sempre più concreta e Hyundai Motor Group decide di spingere sull’acceleratore. Il gruppo, insieme a Kia, amplia la collaborazione con NVIDIA, puntando a costruire una nuova generazione di veicoli in cui software e intelligenza artificiale assumono un ruolo centrale.

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L’obiettivo di Hyundai non è solo tecnologico, ma strategico: rafforzare la presenza globale nei Software-Defined Vehicles (SDV), un segmento in cui il valore dell’auto si sposta progressivamente dall’hardware al software. In questo scenario, la capacità di sviluppare sistemi intelligenti e aggiornabili diventa determinante.

La sinergia tra le competenze industriali di Hyundai e le soluzioni avanzate di NVIDIA mira a creare una piattaforma evoluta, capace di migliorare sicurezza, comfort e capacità di risposta del veicolo in tempo reale.

Guida autonoma Hyundai NVIDIA: piattaforma scalabile e sviluppo basato sui dati

Al centro del progetto c’è la piattaforma NVIDIA DRIVE Hyperion, che permetterà di realizzare un’architettura modulare per sistemi di guida autonoma dal Livello 2 fino al Livello 4.

Il vero elemento distintivo, però, è l’approccio data-driven. Hyundai punta a sfruttare i dati raccolti su strada.

Questo processo consente di migliorare progressivamente le prestazioni dei sistemi, rendendoli sempre più affidabili e adattivi.

Parallelamente, il gruppo prevede l’introduzione di queste tecnologie su modelli selezionati, con benefici diretti in termini di sicurezza e qualità dell’esperienza di guida.

Un capitolo fondamentale riguarda anche i robotaxi. Attraverso la joint venture Motional, Hyundai sta lavorando allo sviluppo di soluzioni di livello 4, con l’obiettivo di rendere il servizio sempre più efficiente e pronto per un’adozione su larga scala.

In questo contesto, l’intelligenza artificiale diventa il vero motore dell’evoluzione: non solo supporto alla guida, ma sistema capace di apprendere, migliorarsi e adattarsi a scenari complessi.

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hyundai guida autonoma kia nvidia partnership
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