Hyundai N: la filosofia sportiva che evolve nell’era elettrica

26 agosto 2025 | 08.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nel panorama automobilistico internazionale, Hyundai N si è imposto come uno dei marchi più rappresentativi della guida emozionale. Nato per coniugare adrenalina e usabilità quotidiana, ha rivoluzionato in pochi anni l’approccio alle alte prestazioni. N non è soltanto un emblema: è una visione che trasforma ogni viaggio in esperienza.

Il significato della lettera N si lega a due luoghi simbolo: Namyang, sede del centro di ricerca e sviluppo Hyundai in Corea del Sud, e il mitico Nurburgring Nordschleife, dove ogni modello viene portato al limite per perfezionarne il carattere. A Namyang prendono forma idee e tecnologie, mentre in Germania si affina la dinamica attraverso sessioni estreme. L’identità visiva di N richiama una chicane, metafora di agilità e precisione, valori racchiusi nel motto “ Never just drive ”, che invita a vivere la guida come pura passione.

Hyundai N, una gamma nata dal motorsport

La filosofia del brand affonda le radici nel mondo delle competizioni: WRC e TCR sono stati veri e propri laboratori tecnologici, fondamentali per sviluppare i modelli destinati alla strada. La gamma N interpreta tre principi chiave: Corner Rascal (equilibrio e agilità nelle curve), Racetrack Capability (prestazioni autentiche in pista) ed Everyday Sports Car (divertimento fruibile ogni giorno).

Dal 2015, con le prime i30 N e i20 N, il marchio ha dimostrato come sia possibile unire performance, praticità e sicurezza, aprendo la strada a una nuova generazione di modelli elettrici.

ONIQ 5 N e IONIQ 6 N: il futuro sportivo a zero emissioni

Il 2024 ha segnato una svolta con l’arrivo della IONIQ 5 N, la prima sportiva elettrica della divisione. Basata su piattaforma E-GMP a 800 Volt, rappresenta la sintesi tra ricerca ingegneristica, esperienze maturate nei Rolling Lab e tecnologie sviluppate per il motorsport. Con 650 CV, sistemi avanzati come N Grin Boost, N e-Shift, N Active Sound+ e un raffinato controllo termico, ha ridefinito il concetto di sportività a batteria.

