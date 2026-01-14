ICAUR sbarca in europa

Mentre l’industria automobilistica accelera verso elettrificazione e intelligenza artificiale, iCAUR, nuovo marchio globale del Gruppo Chery, annuncia il proprio arrivo in Europa nel 2026. Nato per l’era della mobilità del futuro, iCAUR propone una visione che unisce design classico senza tempo, tecnologie intelligenti e veicoli a nuova energia.

Già presente in 28 Paesi e regioni, iCAUR opera con un modello di co-creazione con la propria community e sviluppa oltre 200 nuovi prodotti all’anno per costruire un ecosistema premium.

I veicoli iCAUR sono progettati secondo i principi 5R: Respect, Responsibility, Rigor, Reliability, Relationship

A guidare lo sbarco europeo sarà iCAUR V27, un grande SUV “Future Classic” che ha attirato l’attenzione al Salone di Guangzhou per il design iconico e gli interni high-tech.

Le dimensioni sono importanti, 5 metri di lunghezza e passo di 2,9 metri, iCAUR V27 combina forme squadrate, fari rotondi e superfici “Scoop” con dettagli raffinati mentre internamente troviamo il doppio tetto panoramico “Stellar Porthole”.

Sul fronte propulsore, il sistema Golden REEV vanta un'efficienza termica del 45,79%, batteria da 34,3 kWh per 156 km in modalità 100% elettrica e oltre 1.000 km di autonomia totale. Il doppio motore consente uno scatto fulmineo che porta la vettura da 0-100 km/h in soli 5 secondi.