circle x black
Cerca nel sito
 

ICAUR sbarca in europa

sponsor

ICAUR sbarca in europa
14 gennaio 2026 | 11.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mentre l’industria automobilistica accelera verso elettrificazione e intelligenza artificiale, iCAUR, nuovo marchio globale del Gruppo Chery, annuncia il proprio arrivo in Europa nel 2026. Nato per l’era della mobilità del futuro, iCAUR propone una visione che unisce design classico senza tempo, tecnologie intelligenti e veicoli a nuova energia.

Già presente in 28 Paesi e regioni, iCAUR opera con un modello di co-creazione con la propria community e sviluppa oltre 200 nuovi prodotti all’anno per costruire un ecosistema premium.

I veicoli iCAUR sono progettati secondo i principi 5R: Respect, Responsibility, Rigor, Reliability, Relationship

A guidare lo sbarco europeo sarà iCAUR V27, un grande SUV “Future Classic” che ha attirato l’attenzione al Salone di Guangzhou per il design iconico e gli interni high-tech.

Le dimensioni sono importanti, 5 metri di lunghezza e passo di 2,9 metri, iCAUR V27 combina forme squadrate, fari rotondi e superfici “Scoop” con dettagli raffinati mentre internamente troviamo il doppio tetto panoramico “Stellar Porthole”.

Sul fronte propulsore, il sistema Golden REEV vanta un'efficienza termica del 45,79%, batteria da 34,3 kWh per 156 km in modalità 100% elettrica e oltre 1.000 km di autonomia totale. Il doppio motore consente uno scatto fulmineo che porta la vettura da 0-100 km/h in soli 5 secondi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
iCAUR Gruppo Chery iCAUR V27
Vedi anche
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza