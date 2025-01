Dopo il successo mondiale di Tesla Model Y che ha toccato i 3.5 milioni di unità vendute e prodotte presso le Gigafactory Tesla di tre continenti, la casa automobilistica di Elon Musk presenta la nuova Model Y.

La nuova Model Y presenta esterni completamente ridisegnati che offrono un'eccezionale efficienza aerodinamica, stabilità alle alte velocità, sicurezza in caso di incidente e qualità costruttiva.

A differenza di Model 3, la barra luminosa anteriore e quella posteriore si ispirano al design di Cybertruck e Cybercab. La barra luminosa anteriore introduce un nuovo look distintivo e supporta i fari anteriori adattivi. La barra luminosa posteriore si estende per tutta la larghezza del veicolo, rendendola non solo una delle barre luminose più grandi del settore, ma anche la prima applicazione al mondo di un sistema di illuminazione indiretta.

La nuova Model Y ha ora un abitacolo più raffinato e più confortevole

Anteriormente la nuova Model Y ha ora una nuova telecamera anteriore, situata nella traversa anteriore. Questa camera offre ai conducenti una vista più ampia dell'area circostante sul display centrale ed è dotata di un sistema di lavaggio a liquido e di riscaldamento integrato per prevenire l'appannamento.

Al volante troviamo il ritorno, fortemente voluto dagli appassionati di Tesla, della levetta degli indicatori di direzione mentre i sedili sono ora più confortevoli e dotati e ventilati.

I passeggeri della seconda fila invece possono con questo ultimo modello usufruire di un proprio touchscreen da 8", con comandi del climatizzatore integrati e opzioni di intrattenimento, tra cui gaming, riproduzione audio e video in streaming.

La nuova Model Y Launch Series, è disponibile nella versione Long Range a trazione integrale, con 568 km di autonomia e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 4.3 s con una velocità massima di 201 km/h.