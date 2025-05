Buone notizie per gli automobilisti italiani, secondo l’Osservatorio RC auto Facile.it - Assicurazione.it ad aprile 2025 i premi medi per assicurare un’auto in Italia sono diminuiti del 3,2% su base semestrale scendendo a 628,79 euro.

«Dal mercato continuano ad arrivare segnali positivi sul fronte dell’RC auto e, dopo anni di aumenti, i premi hanno si stanno stabilizzando registrando, seppur non in tutta Italia, i primi cali», spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it. «Elementi come il rallentamento della spinta inflazionistica e la diminuzione della frequenza dei sinistri stanno avendo i primi effetti virtuosi sulle tariffe, ma è ancora presto per dire se si tratta di una tendenza che proseguirà nei prossimi mesi».

Il premio medio dell' RC auto è in calo del 3,2% negli utlimi 6 mesi.

La diminuzione semestrale più consistente è stata rilevata in Lombardia, dove il premio medio è sceso del 6,6%. Al secondo posto si posiziona il Friuli-Venezia Giulia, seguito dal Veneto, regione in cui è stato rilevato un calo del 4,8%.

La Campania continua ad essere l’area in cui l’RC auto costa di più; lo scorso mese per assicurare un veicolo a quattro ruote nella regione occorrevano in media 1.043,20 euro, il 66% in più rispetto al valore nazionale.