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Jeep, entro il 2030 gamma più ampia, arriva anche un D-Suv con Dongfeng

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Fra i suv compatti previsti due modelli che affiancheranno l'Avenger: nel 2027 sbarca l'elettrica Recon

Jeep, entro il 2030 gamma più ampia, arriva anche un D-Suv con Dongfeng
30 giugno 2026 | 10.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Una Jeep per ora più 'snella' (quest'anno solo due modelli in gamma) ma con continue novità in arrivo fino a una offerta di 6 vetture al 2030 per confermare "il marchio come motore di crescita in Europa". E' lo scenario disegnato da Fabio Catone, responsabile di Jeep per la regione Enlarged Europe, che parla di un "piano ambizioso pensato per esprime pienamente sui nostri mercati il potenziale del brand" che nel 2026 festeggia i suoi primi 85 anni.

Catone ha confermato l'uscita di scena sui nostri mercati per la Wrangler e della Grand Cherokee, ormai 'improponibili' per ragioni di emissioni, almeno nelle versioni attuali: anche se - ha aggiunto - "per Wrangler ci sono progetti che stiamo portando avanti perché è un'icona del nostro brand: è una idea sulla quale continuiamo a lavorare ma fin quando non ce l'abbiamo in mano non la vogliamo inserire" nei nostri piani.

In compenso, viste le preferenze dei consumatori europei, le proposte in arrivo entro il 2030 - tutti con soluzioni multi-energy e naturalmente con opzioni 4x4 - vedono un orientamento verso segmenti più accessibili, in particolare nel segmento B-Suv, dove all'Avenger appena aggiornata, si affiancheranno nei prossimi anni due modelli, uno compact e uno large, che utilizzeranno la nuova piattaforma STLA One al fianco della Stla Medium. Per uno di questi dovrebbe essere riproposto il nome Renegade che ha segnato in modo importante la storia recente di Jeep. Ma - assieme anche al potenziamento dell'offerta Compass - è in arrivo un D-Suv realizzato in partnership con i cinesi di Dongfeng, un modello che - continua Catone - "avrà volumi importanti e ci permetterà di arrivare a una copertura del 90% del segmento Suv.

Con un approccio che richiama "quanto fa Apple con l'iPhone" sarà, si sottolinea, un modello "progettato con profondo rispetto per il nostro Dna": non è una operazione di rebadging, aggiunge il manager Jeep, ma una "opportunità di sfruttare il contesto di industrializzazione veloce ed efficiente di Dongfeng ma mantenendo appieno i nostri valori in un modello interamente concepito e disegnato" da Jeep, a iniziare dal centro di Torino.

A completare l'offerta Jeep è infine in arrivo dal 2027 l'elettrica Recon, un suv 'americano', (lungo quasi 5 metri) con una potenza importante (650 CV, 840 Nm di coppia e un’autonomia dichiarata di 402 km) e il raffinato sistema di gestione della trazione Selec-Terrain. Un modello inevitabilmente di nicchia sui nostri mercati, ma che conferma una elettrificazione del marchio che va avanti senza esitazioni.

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Jeep Suv Elettrificazione Renegade Compass
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