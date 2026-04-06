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Kia amplia la gamma PBV, arriva la PV5 Crew Van

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Kia amplia la gamma PBV, arriva la PV5 Crew Van
06 aprile 2026 | 09.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Kia rafforza la propria strategia nel segmento dei veicoli commerciali leggeri con il debutto del nuovo PV5 Crew Van, modello versatile progettato per rispondere alle esigenze di mobilità mista, tra trasporto merci e passeggeri.

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Il nuovo veicolo, basato sulla piattaforma elettrica E-GMP.S, introduce un sistema innovativo che consente di passare in pochi secondi dalla configurazione a due posti, dedicata al carico, a quella a cinque posti per il trasporto persone.

l veicolo offre un vano di carico variabile tra 2,4 e 3,7 metri cubi

Dal punto di vista tecnico, il veicolo offre un vano di carico variabile tra 2,4 e 3,7 metri cubi e una lunghezza utile che passa da 1.278 a 1.965 millimetri a seconda della configurazione. Il carico utile massimo raggiunge i 625 chilogrammi, mentre la batteria da 51,5 kWh garantisce un’autonomia fino a 283 chilometri nel ciclo WLTP.

Tra le dotazioni, spiccano il sistema di fissaggio a binario per il carico, il pavimento antiscivolo e le prese Vehicle-to-Load (V2L), tutti elementi fondamentali che ampliano le possibilità di utilizzo in ambito professionale.

Molti operatori richiedono veicoli in grado di servire sia il personale che il trasporto merci all’interno dello stesso ciclo di lavoro. PV5 Crew Van risponde direttamente a questa esigenza grazie a un sistema configurabile che consente transizioni rapide senza compromettere l’efficienza operativa”, ha dichiarato Erhan Eren, Direttore PBV di Kia Europe.

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Kia PV5 Crew Van
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