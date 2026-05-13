Kia Corporation torna protagonista nel mercato dei veicoli commerciali leggeri e sceglie Transpotec Logitec 2026 per rilanciare la propria strategia europea nel segmento LCV.

Presenti nello stand tutte le varianti oggi disponibili del PV5: Cargo, Passenger e Chassis Cab. Con questa presenza, Kia segna ufficialmente il ritorno nel comparto dei veicoli commerciali in Italia, mercato dove il brand può contare ancora oggi su circa 5.000 mezzi circolanti tra gli storici modelli K2500 e Pregio.

Il PV5 rappresenta il pilastro della strategia PBV del costruttore, che punta a vendere entro il 2030 oltre 230 mila veicoli commerciali leggeri a livello globale attraverso una gamma che comprenderà anche i futuri PV7 e PV9, previsti rispettivamente nel 2027 e nel 2029. Ad oggi, con il solo PV5, Kia ha già raggiunto quota 8.500 unità vendute nel mondo, con un target di 54 mila veicoli nel 2026.

Tra gli elementi distintivi del modello figurano volume di carico fino a 4,4 metri cubi, capacità bagagliaio fino a 1.330 litri, funzione Vehicle-to-Load (V2L), presa di ricarica centrale e una dotazione ADAS ai vertici della categoria.