A ridosso della 99esima edizione della FIM International Six Days of Enduro, in programma a Bergamo dal 24 al 29 agosto 2025, KTM presenta la nuova famiglia EXC 6DAYS 2026, pensata per incarnare al massimo lo spirito READY TO RACE.

Questa edizione speciale porta in dote una grafica dedicata e componenti racing di serie, elementi che rendono le moto ancora più competitive contro il cronometro. Le versioni a quattro tempi arriveranno nelle concessionarie ufficiali da settembre 2025, mentre la KTM 300 due tempi sarà disponibile da ottobre dello stesso anno.

La Sei Giorni rappresenta l’appuntamento più prestigioso del calendario enduro internazionale, un vero palcoscenico che ogni anno riunisce i migliori piloti e le moto più evolute. In questo scenario KTM si conferma protagonista, proponendo una gamma sviluppata sulla base EXC MY26 e declinata in cinque modelli: le 4T 250, 350, 450 e 500 cc, oltre alla 300 cc a 2T per chi predilige il carattere delle motorizzazioni tradizionali.

Ogni versione adotta la forcella WP XACT da 48 mm a cartuccia chiusa e il monoammortizzatore WP XPLOR PDS con setting rivisto, per un miglior equilibrio tra leggerezza, precisione e stabilità ad alte velocità.

Nuovi dettagli tecnici come il tappo di protezione del sistema “quick lock” e il tappo radiatore rivisto semplificano le operazioni di manutenzione, mentre le ventole di serie ottimizzano il raffreddamento nelle condizioni più impegnative.

KTM, dettagli esclusivi 6DAYS

La livrea celebrativa richiama i colori della bandiera italiana, blu, bianco, verde, rosso, uniti al tipico arancione KTM. Le plastiche bianche, il forcellone e la sella blu con rivestimento Factory antiscivolo accentuano l’impronta racing.

Il telaio verniciato in arancione lucido, le piastre forcella CNC anodizzate arancioni, il perno ruota anteriore a sgancio rapido, la corona Supersprox Stealth e le protezioni dedicate conferiscono un carattere immediatamente riconoscibile.

Completano l’allestimento il manubrio con piega specifica, i cerchi neri e il silenziatore in alluminio chiaro, tutti impreziositi dal logo ufficiale 6DAYS.