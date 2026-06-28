La nuova Mercedes Classe S si presenta con il più importante aggiornamento mai realizzato nell'attuale generazione, un'evoluzione che coinvolge design, tecnologia e connettività. Il debutto italiano è avvenuto a Roma, città scelta da Mercedes-Benz Italia per celebrare i 140 anni dalla nascita dell'automobile, sottolineando il ruolo storico dell'ammiraglia come laboratorio d'innovazione per l'intero marchio.

L'intervento interessa migliaia di componenti riprogettati e introduce una piattaforma elettronica completamente rinnovata. Esternamente la nuova Mercedes Classe S rafforza la propria presenza scenica grazie a una calandra ridisegnata e illuminata, disponibile per la prima volta con la celebre stella Mercedes retroilluminata. Cambiano anche i gruppi ottici DIGITAL LIGHT, che adottano una nuova firma luminosa ispirata alla Stella, mentre al posteriore spiccano fanali completamente rivisti e una proiezione luminosa che accompagna l'ingresso e l'uscita degli occupanti.

Nuova Mercedes Classe S: sistema MBUX con ChatGPT

La principale novità è rappresentata dal nuovo sistema operativo MB.OS, cuore dell'intera architettura elettronica della vettura. Grazie a una maggiore potenza di calcolo, il software gestisce infotainment, aggiornamenti over-the-air e sistemi di assistenza attraverso un'unica piattaforma integrata.

Debutta anche la quarta generazione del sistema MBUX, che sfrutta l'intelligenza artificiale con ChatGPT, Microsoft Bing e Google Gemini. L'assistente vocale "Hey Mercedes" diventa così più naturale nelle conversazioni, mantiene il contesto delle richieste e offre risposte più rapide e personalizzate.

Importanti passi avanti arrivano anche sul fronte della guida assistita. Il nuovo MB.DRIVE utilizza una rete composta da telecamere, radar e sensori a ultrasuoni per migliorare il controllo dell'ambiente circostante. Tra le funzioni disponibili figurano il mantenimento automatico della corsia, il cambio corsia assistito, la frenata ai semafori e il parcheggio automatico evoluto, capace di riconoscere anche spazi non delimitati dalle tradizionali linee di riferimento.

Completa il quadro il programma MANUFAKTUR, ulteriormente ampliato con nuove finiture e centinaia di combinazioni tra colori, rivestimenti e materiali. La nuova Mercedes Classe S conferma così il proprio ruolo di riferimento tra le berline di lusso, puntando su un'integrazione sempre più profonda tra eleganza, comfort e innovazione digitale.