La nuova SEAT Arona è ora disponibile in Italia

La nuova SEAT Arona è ora disponibile in Italia
04 marzo 2026 | 18.08
Redazione Adnkronos
La nuova SEAT Arona, versione aggiornata del SUV compatto della casa spagnola, debutta sul mercato italiano con una gamma rinnovata di motorizzazioni, dotazioni di serie più ricche e una proposta commerciale studiata specificamente per il cliente italiano.

La nuova Arona è disponibile con una gamma di efficienti motorizzazioni benzina TSI, con potenze comprese tra 95 e 150 cavalli, abbinate a cambio manuale o DSG. L’offerta si articola su quattro allestimenti: Arona, Style, FR e Black Edition.

La versione prpopsta è molto accessoriata e comprende: gruppi ottici anteriori Full LED, fari posteriori e fendinebbia a LED con funzione cornering, SEAT Virtual Cockpit da 8 pollici, sistema di infotainment con touch screen capacitivo da 8,25 pollici, cerchi in lega da 16 pollici, Cruise Control, Lane Assist e sensori di parcheggio posteriori. La versione FR, dal carattere più sportivo, si distingue invece per cerchi in lega da 17 pollici, paraurti dal design dedicato, doppio terminale di scarico e sedili sportivi avvolgenti.

Al vertice della gamma si colloca la nuova Arona Black Edition

La nuova SEAT Arona è ordinabile in Italia a partire da 22.350 euro chiavi in mano. Per favorire l’accessibilità del modello, SEAT propone inoltre un’offerta dedicata: la Arona 1.0 EcoTSI 95 CV Black Edition è disponibile con una formula da 189 euro al mese e anticipo zero.

