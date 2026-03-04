La nuova SEAT Arona è ora disponibile in Italia

La nuova SEAT Arona, versione aggiornata del SUV compatto della casa spagnola, debutta sul mercato italiano con una gamma rinnovata di motorizzazioni, dotazioni di serie più ricche e una proposta commerciale studiata specificamente per il cliente italiano.

La nuova Arona è disponibile con una gamma di efficienti motorizzazioni benzina TSI, con potenze comprese tra 95 e 150 cavalli, abbinate a cambio manuale o DSG. L’offerta si articola su quattro allestimenti: Arona, Style, FR e Black Edition.

La versione prpopsta è molto accessoriata e comprende: gruppi ottici anteriori Full LED, fari posteriori e fendinebbia a LED con funzione cornering, SEAT Virtual Cockpit da 8 pollici, sistema di infotainment con touch screen capacitivo da 8,25 pollici, cerchi in lega da 16 pollici, Cruise Control, Lane Assist e sensori di parcheggio posteriori. La versione FR, dal carattere più sportivo, si distingue invece per cerchi in lega da 17 pollici, paraurti dal design dedicato, doppio terminale di scarico e sedili sportivi avvolgenti.

Al vertice della gamma si colloca la nuova Arona Black Edition

La nuova SEAT Arona è ordinabile in Italia a partire da 22.350 euro chiavi in mano. Per favorire l’accessibilità del modello, SEAT propone inoltre un’offerta dedicata: la Arona 1.0 EcoTSI 95 CV Black Edition è disponibile con una formula da 189 euro al mese e anticipo zero.