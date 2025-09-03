circle x black
Land Rover Classic presenta la Defender V8 Churchill Edition

03 settembre 2025 | 17.09
Redazione Adnkronos
Land Rover Classic celebra la propria storia con un omaggio a una delle vetture più iconiche legate al nome di Sir Winston Churchill. Nasce così la Classic Defender V8 Churchill Edition, una serie limitata a soli dieci esemplari che richiama fedelmente la Land Rover Series I del 1954 donata al Primo Ministro britannico per il suo ottantesimo compleanno.

La Churchill Edition adotta la tinta Bronze Green originale, riprodotta dai tecnici Classic Works, che caratterizza anche i cerchi in acciaio da 16’’ e la cornice della consolle centrale. Il richiamo all’heritage si ritrova nei dettagli zincati, nella griglia in rete metallica e nelle decalcomanie “ UKE 80 ” sui parafanghi, oltre a una targhetta personalizzata dedicata.

Prestazioni moderne, anima classica

Sotto il cofano, la Churchill Edition monta il V8 benzina aspirato da 5,0 litri, capace di erogare 405 CV e 515 Nm, abbinato a un cambio automatico ZF a otto rapporti e trazione integrale permanente con differenziali heavy duty. Le prestazioni sono di rilievo: accelerazione 0–100 km/h in circa 6 secondi e velocità massima di 170 km/h.

Ogni veicolo è costruito a partire da un Defender prodotto tra il 2012 e il 2016, completamente restaurato e aggiornato da Land Rover Classic con centinaia di ore di lavoro artigianale. L’assetto perfetto della Defender beneficia inoltre di sospensioni Eibach, ammortizzatori Bilstein, barre antirollio rinforzate e freni Alcon maggiorati.

Parlando di tecnologia presente sulla vettura la Defender V8 Churchill Edition integra soluzioni moderne come l'infotainment Classic con navigazione, la radio DAB e la connettività Bluetooth.

La vettura sarà disponibile con configurazioni 90 e 110 Station Wagon e 90 Soft Top, quest’ultima con capote su misura ispirata all’ultimo Defender prodotto a Solihull nel 2016.

