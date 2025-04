L’app EasyPark è ora attiva in 900 comuni italiani

EasyPark Group con la sua app per la sosta, attiva sia per le strisce blu su strada, sia per i parcheggi a barriera, è ora disponibile in 900 comuni, distribuiti in tutte e 20 le regioni italiane.

"Questo traguardo consolida ulteriormente la nostra posizione come servizio di mobile parking più diffuso in Italia” afferma Silvana Filipponi, Country Director Italia di EasyPark Group "La nostra capillare presenza sul territorio italiano testimonia il nostro costante impegno nel rendere la vita urbana più semplice e vivibile, offrendo a tutti gli automobilisti, sia italiani sia stranieri, un'app per la sosta che si distingue per la sua intuitività, comodità e velocità".

L’app EasyPark vanta una distribuzione ramificata su tutto il territorio nazionale: per il 47% nel Nord Italia, per il 17% nel Centro Italia e per il 36% nel Sud e nelle Isole. Particolarmente significativa è la penetrazione dell’app in Lombardia (148 comuni), Campania (82 comuni) e Sicilia (72 comuni).

Con EasyPark si può sostare senza conoscere la lingua del paese in cui ci si trova, risparmiando tempo prezioso ed evitando sanzioni dovute a distrazioni o incomprensioni delle regole vigenti.