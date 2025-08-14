L’European Bike Week torna a Faak am See, in Austria, dal 2 al 7 settembre 2025 e Harley-Davidson sarà presente come sempre con un Harley Village di ben 40.000 metri quadrati di esposizione.

Per l'occasione Harley-Davidson presenterà l’esclusiva Fat Boy Gray Ghost, un omaggio straordinario all’eredità stilistica di Willie G. Davidson e definita come una delle motociclette più distintive mai realizzate.

Tra gli altri modelli presenti si potranno vedere e anche provare nell'area demo la Pan America 1250 Special o divertirsi con i simulatori Jumpstar e Race simulator che offriranno l’opportunità di provare l’emozione dell’accelerata su una Harley-Davidson stazionaria.

L’iconica Harley-Davidson Parade è prevista per sabato 6 settembre e attraverserà alcune delle strade più panoramiche della regione. Con la partecipazione di migliaia di motociclisti e spettatori, sarà una potente celebrazione di libertà, unità e della tradizione Harley-Davidson.

Ricordiamo che l’ingresso di questa estusiasmante settimana dedicata alla moto è gratuito ma solo un fortunato partecipante, grazie al super premio della lotteria che si terrà sempre sabato 6 settembre, tornerà a casa in sella a una nuovissima Harley-Davidson Low Rider ST.