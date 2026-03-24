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Mercedes-Maybach, il lusso evolve tra intelligenza e artigianalità

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Mercedes-Maybach, il lusso evolve tra intelligenza e artigianalità
24 marzo 2026 | 17.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mercedes-Maybach alza ulteriormente l’asticella del segmento top-end con la nuova Classe S, protagonista di uno degli aggiornamenti più profondi nella storia del marchio.

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La nuova Mercedes-Maybach Classe S introduce per la prima volta su un modello Maybach il sistema operativo proprietario MB.OS, affiancato dalla quarta generazione del sistema MBUX.

Sul piano estetico, la berlina si distingue per un design ancora più scultoreo e autorevole. La griglia Maybach è stata ampliata e ora è disponibile con cornice luminosa, insieme a dettagli come il lettering illuminato e gli inserti color oro rosa nei gruppi ottici.

All’interno, l’abitacolo si configura come un vero e proprio “salotto su ruote”. Materiali pregiati, nuove finiture in legno e un’illuminazione ambientale evoluta contribuiscono a creare un ambiente immersivo e rilassante. Per la prima volta, inoltre, è disponibile una configurazione senza pelle, con il nuovo tessuto “ Mirville” , che interpreta in chiave contemporanea il concetto di lusso sostenibile.

Oltre al lusso anche tanta potenza

Sotto il lungo cofano troviamo l’ultima evoluzione del motore otto cilindri (M 177 Evo) della Mercedes-Maybach S 680, che eroga 450 kW + 17 kW e 850 Nm + 205 Nm, garantendo una maggiore potenza e soprattutto prontezza di risposta.

Nella versione Mercedes-Maybach S 580, il motore V8 sviluppa 395 kW + 17 kW e 750 Nm + 205 Nm. Infine nella Mercedes-Maybach S 580 e con EQ Hybrid Technology, grazie al sistema ibrido i clienti possono beneficiare di un’autonomia in modalità completamente elettrica di circa 100 chilometri.La versione plug-in hybrid incrementa inoltre la potenza di sistema fino a +55 kW rispetto alla precedente generazione.

La nuova Mercedes-Maybach Classe S sarà ordinabile nei primi mercati europei a partire dal 25 marzo 2026,

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Mercedes Maybach Mercedes Maybach Classe S
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